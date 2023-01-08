Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

Уксус почти ничем не уступает магазинным средствам при уборке в доме.
Привычный всем уксус 9% можно использовать не только в кулинарии, но в быту. Он обладает просто невероятными свойствами.
Также уксус почти ничем не уступает магазинным средствам при уборке в доме. Особенно полезная кислота будет при чистке унитаза.
На что способен уксус:
- растворяет известковый налет;
- очищает детали из металла от ржавчины;
- уничтожает лишние запахи;
- растворяет мочевой камень;
- убивает бактерии шигеллы, приводящие к дизентерии;
- убивает кишечные палочки.
Как очистить унитаз при помощи уксуса?
Чтобы добиться максимального результата, необходимо придерживаться инструкции:
Удалить из него воду. Для этого перекрыть кран, слить воду из бачка, выбрать как можно больше воды из стояка унитаза.
Два стакана столового уксуса 9 % подогреть в эмалированной кастрюле до 40 °C. Залить разогретый уксус в унитаз минимум на 2 часа, лучше на ночь. Обязательно накрыть крышкой.
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Автор: Сергей Кущ