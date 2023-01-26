Всегда будет мягким и пушистым: как легко почистить коврик в ванной

Коврики для ванной комнаты рассчитаны на поглощение большого количества воды. Чтобы поддерживать стандарты гигиены, их важно регулярно стирать.

Как почистить коврик в ванной / Фото ua.depositphotos.com

Коврик в ванной комнате - это то изделие в доме, которое требует особого ухода. Из-за постоянного контакта с влагой он может не только быстро потерять свою внешнюю привлекательность, но и стать рассадником патогенных бактерий, а также может способствовать развитию грибка и плесени в ванной. Как за ним ухаживать, разобрался Главред.

Как часто нужно стирать коврик в ванной

Коврики для ванной комнаты рассчитаны на поглощение большого количества воды. Чтобы поддерживать стандарты гигиены, их важно регулярно стирать. В идеале коврик для ванной нужно стирать раз в неделю — таким образом удастся избежать скопления бактерий и грибков.

Как почистить коврик в ванной

Большинство ковриков для ванной можно стирать в стиральной машине. Прежде чем сделать это, обязательно перепроверьте требования к стирке на этикетке. Без страха можно стирать коврики из хлопка, полиэстера и нейлона.

Перед стиркой коврик желательно замочить на 15 минут. Для этого его кладут в ванну, смачивают водой и натирают хозяйственным мылом с обеих сторон.

Для стирки выбирают температуру не выше 40 градусов. Добавляют гель для стирки и 2 чайные ложки кальцинированной соды. Вместо кондиционера используют лимонную кислоту. Для этого в 100 мл воды нужно растворить ½ чайной ложки.

Вместо высокой температуры при стирке коврика лучше воспользоваться дополнительным полосканием, а чтобы нанести удар по бактериям, добавить четверть стакана белого уксуса прямо в барабан.

Если на коврике есть нескользящая подложка, жидкий хлорный отбеливатель и белый уксус использовать нельзя. Чтобы убить споры плесени или грибка, добавьте 1/2 стакана кислородсодержащего отбеливателя.

Естественно коврики для ванной не стирают вместе с другими вещами, например, банными полотенцами или простынями.

Коврикам для ванной с резиновой подложкой, а также изделиям из джута или бамбука не место в "стиралке". Чтобы предотвратить накопление бактерий и при этом не повредить резину, лучше всего еженедельно опрыскивать коврик белым уксусом и мыть в холодной воде каждые три-четыре недели.

Менять коврики для ванной нужно каждые два года, чтобы они оставались свежими и чистыми.

Как сушить коврик для ванной после стирки

Коврики для ванной лучше всего сушить на солнце, это помогает их дезинфицировать. Если сушка на воздухе невозможна, используйте самый низкий температурный режим сушилки, чтобы удалить большую часть влаги, но не высушить полностью. Затем повесьте коврик на сушилку или на спинку стула до полного высыхания.

Коврики для ванной, на которые вы становитесь мокрыми ногами после душа, могут быстро покрыться плесенью и источать неприятный запах. Потому сразу после купания их нужно вешать на край ванны, чтобы они могли высохнуть.

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