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"Всё рванёт": астролог назвала год краха России

23 ноября 2021, 04:14
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В 2021 году России удалось немного усилить свое влияние на мировой арене и достичь некоего экономического подъёма. Но дальше будет крах.

Кремль
Астролог дала мрачный прогноз для России на ближайшие годы / Фото Reuters

Астролог Людмила Халанская составила астрологический прогноз для России на 2022 год и предрекла стране экономический спад и серьезные потрясения через несколько лет.

По словам эксперта, долгосрочный прогноз для РФ "работает, как часы".

"Этот мой прогноз охватывает период с 2016 по 2030 год, и пока каждый прожитый год соответствует своему описанию. 2021 год там обозначен как год усиления влияния РФ на мировой арене и некоего экономического подъёма. Так всё и случилось", - написала астролог на своей странице в Facebook.

Далее, по прогнозу эксперта, в РФ ожидается падение экономических показателей, так как выше, чем в 2021 году, они уже не поднимутся.

"Ну, а потом 2025 год (возможно, окончание 2024), когда всё рванёт", - написала Харланская.

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Также астролог спрогнозировала, будет ли вторжение России в Украину, как об этом Киев предупреждают западные страны.

"Путин не нападёт. Хватит уже пугать нас этим!", - написала она.

Как сообщал Главред, капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах заявил, что президент России Владимир Путин способен не только на агрессивные действия по отношению к Украине, но и на втягивание мира в новую глобальную войну.

"У диктаторов, которые так долго у власти, развивается паранойя, они больны, они отравлены этой властью. Они могут совершить какой-то безумный поступок", – сказал Табах.

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