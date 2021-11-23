"Всё рванёт": астролог назвала год краха России

Астролог дала мрачный прогноз для России на ближайшие годы / Фото Reuters

Астролог Людмила Халанская составила астрологический прогноз для России на 2022 год и предрекла стране экономический спад и серьезные потрясения через несколько лет.

По словам эксперта, долгосрочный прогноз для РФ "работает, как часы".

"Этот мой прогноз охватывает период с 2016 по 2030 год, и пока каждый прожитый год соответствует своему описанию. 2021 год там обозначен как год усиления влияния РФ на мировой арене и некоего экономического подъёма. Так всё и случилось", - написала астролог на своей странице в Facebook.

Далее, по прогнозу эксперта, в РФ ожидается падение экономических показателей, так как выше, чем в 2021 году, они уже не поднимутся.

"Ну, а потом 2025 год (возможно, окончание 2024), когда всё рванёт", - написала Харланская.

Реклама

Также астролог спрогнозировала, будет ли вторжение России в Украину, как об этом Киев предупреждают западные страны.

"Путин не нападёт. Хватит уже пугать нас этим!", - написала она.

Как сообщал Главред, капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах заявил, что президент России Владимир Путин способен не только на агрессивные действия по отношению к Украине, но и на втягивание мира в новую глобальную войну.

"У диктаторов, которые так долго у власти, развивается паранойя, они больны, они отравлены этой властью. Они могут совершить какой-то безумный поступок", – сказал Табах.

Читайте также: