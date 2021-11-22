Астролог рассказала, каким для Украины будет 2022 год и бояться ли вторжения России

Военной агрессии со стороны РФ в отношении Украины не будет, прогнозирует астролог / Фото Reuters

Астролог Людмила Халанская составила астрологический прогноз для Украины на 2022 год на основе сразу нескольких натальных карт и ответила важный вопрос - будет ли вторжение России в Украину, как об этом Киев предупреждают западные страны.

Эксперт отметила, что февраль 2022 и начало лета будут самыми горячими в политическом плане.

"А вот осень 2022-го во всех трёх картах спокойная. Даже в карте Украины, что довольно неожиданно: осень в Украине традиционно политически нестабильная и горячая. И хотя нельзя сказать, что окончание 2022 года будет тихим, но по сравнению с другими годами, на этот раз серьезной активности не предвидится. Значит, всё разрешится раньше осени", - написала астролог на своей странице в Facebook.

Харланская добавила, что российской военной агрессии в отношении Украины не будет.

"Путин не нападёт. Хватит уже пугать нас этим!", - написала она.

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Как сообщал Главред, появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, пишет The New York Times.

"Американская и британская разведка уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — говорится в публикации.

Напомним, политический аналитик Александр Кочетков считает, что никакого вторжения России в Украину зимой не будет, потому что России нет смысла это делать.

"Во-первых, РФ потеряет свои достижения в отношении Северного потока-2, а, во-вторых, в Украине сейчас все происходит так, как нужно России – мы разрушаем себя сами. Москве стоит просто подождать. Зачем воевать, если мы все делаем сами, за нее?" - объяснил Кочетков.

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