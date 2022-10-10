Все обречено на провал: астролог назвал самые неудачные дни октября 2022

Влад Росс назвал самые неудачные дни октября 2022 / Фото УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2022 и назвал даты, когда не стоит менять работу, и, в целом, могут возникать различные препятствия и преграды в делах.

По словам специалиста, с 19 по 27 октября планета Сатурн будет статичной. В этот период не стоит начинать ничего серьезного, так как это может неблагоприятно отразиться на репутации и развитии дела, рассказал Росс в интервью Главреду.

Что еще нельзя делать в период статичности Сатурна:

это время не подойдет для перехода на новую работу. Потому не стоит менять род деятельности в последнюю декаду октября;

это неудачные дни для начала важного проекта, строительства.

"В принципе, все то, что должно иметь серьезные перспективы, в последнюю декаду октября начинать не стоит, и закладка фундамента ни к чему не приведет. Могут возникать серьезные препятствия в любых делах", - сказал астролог.

"К слову, это лучшее время для уничтожения вертикали власти Путина", - добавил Влад Росс.

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс составил любовный гороскоп на октябрь 2022 и рассказал, что лучше всего делать в романтических отношениях в это время, а что - категорически не стоит.

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