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Любовный гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал лучшее время для нового романа

6 октября 2022, 02:29

В первой половине октября нужно слушать партнера, разговаривать с ним, но не додумывать за него то, чего на самом деле нет, советует Влад Росс.

Любовный гороскоп
Любовный гороскоп на октябрь 2022 - прогноз Влада Росса / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2022 и рассказал, что лучше всего делать в романтических отношениях в это время, а что - категорически не стоит.

По его словам, с 11 по 29 октября Меркурий будет проходить по Весам, и они станут "королями этого сезона".

"В целом, Меркурий в Весах создаст период душевного общения и контактов. Знакомства будут завязываться намного быстрее, чем обычно, а люди будут больше тянуться к легкому и интересному общению", - рассказал Росс в интервью Главреду.

Период Меркурия в Весах - это лучшее время для полезных контактов, связей, партнерской деятельности. По словам специалиста, самое продуктивное бизнес-партнерство может родиться именно в этот период.

Астролог также отметил, что новолуние в Весах, которое было 26 сентября, будет влиять на всю первую половину октября:

  • будет возможность поразмыслить об отношениях с людьми, в том числе с деловыми партнерами;
  • пересмотреть свои взаимоотношения с близкими людьми и партнерами по браку;
  • будут сохраняться завышенные ожидания, и как раз новолуние научит избавляться от этих ожиданий и не навешивать ярлыков.
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Росс предупредил, что в октябре важно не идеализировать партнеров, не впадать в зависимость от них.

"Зависимость будет проявляться в том, что вы будете связывать свое благополучие только с пребыванием рядом с партнером. Зависимость в отношениях не принесет большого счастья, рано или поздно наступит разочарование, когда ожидания перестанут оправдываться. Первая половина месяца будет способствовать тому, чтобы научиться избавляться от зависимости в отношениях. Хорошо в первой половине октября слушать партнера, разговаривать с ним, но не додумывать за него то, чего на самом деле нет, и не требовать ежеминутного присутствия в вашей жизни. Также это не самое удачное время, чтобы давать обещания и верить им", - говорит астролог.

Под влиянием новолуния в первой декаде месяца в вашей жизни могут появиться новые люди и отношения. Это хороший период для общения, размещения рекламы. После окончания ретроградности Меркурия 5 октября можно будет встретить вторую половину.

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс рассказал, какие события могут произойти в полнолуние 9 октября в жизни всех знаков зодиака.

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