Сейчас это было бы сказкой: почему в СССР по телевизору крутили Лебединое озеро

Рожденные во времена СССР знают зачем по телевизору пускали "Лебединое озеро", но нынешнему поколению это кажется как минимум странно.
Увидев балет на экране, жители "советов" знали, что в стране началась смена власти или крупные политические протесты.
Впервые "Лебединое озеро" включили по телевизору в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев.
Тогда в программе был крупный концерт звезд эстрады, приуроченный ко дню милиции. Поэтому когда вместо него на экранах появился балет, люди поняли, что что-то не так. Аналогично телеэфир преображался и во время похорон следующих генсеков Андропова и Черненко.
Почему именно "Лебединое озеро"?
Самая популярная версия гласит, что "Лебединое озеро" просто было самым безопасным, что телевидение могло показать, чтобы не будоражить народные массы. "Лебединое озеро" всегда считалось в СССР нерушимой классикой и гордостью страны.
"Лебединая" песня для СССР
В августе 1991 года балет на протяжении всех трех дней путча показывали по всем телеканалам. И "Лебединое озеро" стало одновременно и эмблемой политической реставрации, и заключительным аккордом советской эпохи, ее лебединой песней.
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