Сейчас это было бы сказкой: почему в СССР по телевизору крутили Лебединое озеро

В нынешних условиях "Лебединого озера" в России ждут люди по всему миру.

Почему в СССР по телевизору крутили Лебединое озеро / скриншот YouTube

Рожденные во времена СССР знают зачем по телевизору пускали "Лебединое озеро", но нынешнему поколению это кажется как минимум странно.

Увидев балет на экране, жители "советов" знали, что в стране началась смена власти или крупные политические протесты.

Впервые "Лебединое озеро" включили по телевизору в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев.

Тогда в программе был крупный концерт звезд эстрады, приуроченный ко дню милиции. Поэтому когда вместо него на экранах появился балет, люди поняли, что что-то не так. Аналогично телеэфир преображался и во время похорон следующих генсеков Андропова и Черненко.

Почему именно "Лебединое озеро"?

Самая популярная версия гласит, что "Лебединое озеро" просто было самым безопасным, что телевидение могло показать, чтобы не будоражить народные массы. "Лебединое озеро" всегда считалось в СССР нерушимой классикой и гордостью страны.

"Лебединая" песня для СССР

В августе 1991 года балет на протяжении всех трех дней путча показывали по всем телеканалам. И "Лебединое озеро" стало одновременно и эмблемой политической реставрации, и заключительным аккордом советской эпохи, ее лебединой песней.

Вам может быть интересно: