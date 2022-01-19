Все для любимой: топ-3 самых верных мужей среди знаков зодиака

Любовный гороскоп на 2022 год - топ-3 самых верных знака / depositphotos.com/

Среди всех представителей зодиакального круга есть три знака, которые большое значение придают супружеской верности и сделают все, чтобы уютное семейное гнездышко обошли невзгоды и тревоги.

О том, какие дни будут наиболее благоприятными, чтобы скрепить союз двух сердец в этом году, читайте в материале: Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться.

Астрологи выделяют три знака зодиака, которые не будут искать приключений и ввязываться в любовные авантюры. Они будут хранить верность своей второй половинке.

Лев

Огненные и темпераментные мужчины-Львы не спешат расставаться со своей свободой, предаваясь разнообразным удовольствиям. Однако повстречав свою вторую половинку и "созрев" для серьезных отношений они становятся верными спутниками жизни. Эти мужчины любят красиво ухаживать и осыпать избранницу дорогими подарками. Однако камнем преткновения в отношениях может стать статус возлюбленной – для таких мужчин будет сложно смириться с тем, что их супруга зарабатывает больше. Такое положение вещей – сильный удар по эго Львов.

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Дева

Представители знака стихии земли – самые верные из всей тройки. Накал страстей и быстрое развитие отношений – это не про них. Они долго выбирают спутницу жизни и не склонны падать в омут с головой. Такая рассудительность и делает их верными семьянинами. Остановив свой выбор, такой мужчина проживет со своей супругой всю жизнь в любви и согласии.

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Козерог

Практичные и приземленные Козероги совершенно не склонны витать в облаках и строить воздушные замки. Они смотрят на жизнь реально и для того чтобы по-настоящему влюбиться им необходимо хорошо узнать партнершу. На это могут уйти годы, однако после этого сомневаться в чувствах мужчины Козерога не стоит – они будут искренними и глубокими. Такой мужчина не станет засматриваться на других женщин. Все внимание и забота будут направлены на единственную женщину и поддержание домашнего уюта.

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