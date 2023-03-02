Все дело в цвете: что означает, когда кошка переходит дорогу

Если вы встретили кошку на улице и она перебежала вам дорогу, обратите внимание на цвет ее шубки. По окрасу можно предсказать будущее.

Что означает, когда кошка переходит дорогу / Фото pixabay.com

Кошки окружают нас повсюду - черные, белые, рыжие, полосатые и трехцветные. И иногда они перебегают нам дорогу. В народе с этим связано множество примет.

О суевериях, связанных с кошкой в черной шубке, читайте в материале: Что будет, если черная кошка перебежала дорогу, и как отвести беду.

Что значит, если перебежала дорогу серая кошка

Согласно приметам, у человека закончится период финансовых трудностей. Кошку нужно поблагодарить и приласкать. Если же повести себя с ней грубо, можно получить проблемы со здоровьем. "Отменить" негативные последствия можно только в том случае, если приютить животное.

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Что значит, если перебежала дорогу рыжая кошка

Рыжий кот на пути — это добрый знак. Совсем скоро вы получите хорошие новости, прибыль, произойдет радостное событие, которое захочется отпраздновать.

Если рыжая кошка перебежала дорогу перед машиной — быть неприятностям.

Что значит встретить белую кошку

Белая кошка приносит удачу и приятные сюрпризы судьбы. Увидев белоснежную красавицу днем, нужно успеть загадать желание, пока животное перебегает дорогу, тогда оно обязательно исполнится.

А вот встреча с белой кошкой ночью не так благоприятна. В темное время суток ее лучше обходить стороной, так как ночью она забирает везение.

Пестрая трехцветная кошка - приметы

Такая необычная красотка, перебежав дорогу, может подарить человеку целую счастливую неделю. Причем неважно, в каком направлении она бежит - слева направо или справа налево.

Считается, что такая кошка предвещает бездетным парам рождение ребенка, а тем, у кого есть дети, принесет гордость за их достижения. Одиноким она сулит встречу второй половинки.

Если вы приласкаете трехцветую кошку и добьетесь ее расположения, она заберет с собой все неприятности.

Взяв в дом трехцветную кошку, вы обретаете ангела-хранителя.

Ранее Главред писал, как назвать кота, чтобы в доме был достаток: популярные имена со смыслом.

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