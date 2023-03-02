Что будет, если черная кошка перебежала дорогу, и как отвести беду

Согласно суевериям, если черная кошка перебежала дорогу, значит нужно ждать беды. Но на самом деле все зависит от того, в каком направлении она двигалась.

Что делать, если черная кошка перебежала дорогу человеку - суеверия / Фото pixabay.com

Кошки живут бок о бок с нами, и каждый день мы встречаем их на улицах. Хотя на дворе двадцать первый век, многие из нас до сих пор хватаются за пуговицу или меняют маршрут, встретив на дороге черную кошку. Действительно ли мурлыка несет неприятности и что делать, если черная кошка перебежала дорогу человеку?

Примета говорит: если черная кошка перебежала дорогу - жди беды. Но на самом деле все зависит от того, в каком направлении она двигалась.

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Что будет, если черная кошка перебежала дорогу справа налево

У того человека, которому черная кошка перебежала дорогу справа налево, закончится черная полоса в жизни. Кошка будет всячески способствовать реализации планов. Также примета говорит о том, что все коварные задумки недоброжелателей провалятся.

Что будет, если черная кошка перебежала дорогу слева направо

Черная кошка, пересекающая путь слева направо, сулит испытания и мелкие неприятности.

Другие приметы, связанные с черными кошками:

если животное бросилось под ноги, оно предупреждает об опасности. В этом случае человеку лучше выбрать другую дорогу;

если кошка, перебежала дорогу на перекрестке, в скором времени придется пожертвовать чем-то ради благополучной жизни.

Что делать, если черная кошка перебежала дорогу человеку

Суеверные люди до сих пор верят, что нужно провести несколько манипуляций, чтобы отвести беду после встречи с кошкой в черной шубке. Что, по их версии, нужно сделать:

плюнуть три раза через левое плечо и, взявшись за пуговицу пройти через то место, где дорогу перебежала черная кошка;

остановиться и перекрутить головной убор. Если его нет, то повязать на голову платок;

пройти участок дороги, который перебежало животное, спиной вперед. Считалось, что такие действия запутывают нечистые силы;

проходя дорогу, нужно скрестить средний и указательный палец сначала на левой, а затем на правой руке;

если черная кошка перебежала дорогу перед машиной, на всех стеклах в правом верхнем углу нужно нарисовать крест.

Считается, что, совершив один из этих ритуалов, можно больше не бояться неудач.

Верить или не верить этим приметам - личное дело каждого. Но помнить стоит об одном: если обидеть любое животное, то можно на сто процентов испортить себе карму. При этом самый лучший способ перестать "демонизировать" черных кошек - это завести себе такую красотку и на своем опыте убедиться, как много любви и радости она может вам дать.

Ранее Главред писал, что значит, если кошка сама пришла в дом.

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