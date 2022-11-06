УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

6 ноября 2022, 13:29

Всего несколько правил помогут вам сделать уборку в вашем жилье быстрым, а главное, качественным.

ванная, уборка, ванная комната
Как быстро убрать в квартире / ua.depositphotos.com

В каждом доме или квартире невозможно нормально жить без уборки. Кто-то наводит порядки каждый день, кто-то раз в неделю. Однако многие любят чистоту, но не любят заниматься уборкой.

Часто это занимает очень много времени, ведь надо вытереть пыль, попылесосить, помыть пол, сложить все разбросанные вещи. А если в доме есть маленький ребенок, то вопрос уборки становится еще более проблемным, так как эти малыши любят наводить беспорядок особенно после того, когда родители убрали в помещении.

Мы собрали самые важные правила, которые помогут сделать процесс уборки более быстрым и качественным. Теперь вам не нужно будет тратить полдня на то, чтобы навести порядки.

Правило №1

Даже самая легкая уборка затянется надолго, если предварительно не убрать все ненужные вещи и не выбросить весь мусор. Вам придется перекладывать его с места на места даже чтобы просто вытереть пыль. Лучше спрячьте все ненужные предметы, отнесите в ванную грязную одежду, если они просто валяется в комнате.

Также мы рекомендуем вам обратить внимание на посуду. Лучше вымойте грязные тарелки и сложите их на место, чтобы они не мешали вам во время основной уборки.

Буквально выносить мусор на улицу не нужно, так как во время уборки его может прибавиться. Лучше сделать это уже после того, как вся квартира будет чистая, но поставьте его так, чтобы мусор не мешал. Пакеты можно выставить в тамбур возле входной двери в квартиру.

окна, уборка
Как быстро убрать в квартире / ua.depositphotos.com

Правило №2

Казалось бы, нет разницы, с какой части дома или квартиры начинать уборку. Но оказывается, это одно из самых больших заблуждений.

Ванная комната, туалет, кухня - места с наибольшим количеством микробов. Вы можете не замечать этого, но это так. Если вы начнете уборку именно с этих помещений, то большая вероятность того, что все эти микробы будут дальше рассеиваться по территории всей вашей квартиры или дома.

Лучше уберите сначала в спальне, гостиной и других комнатах связанных с отдыхом, а уже в самом конце приступайте к мытью унитаза, ванной и вытяжки.

Правило №3

Этим правилом пользуются многие, но есть и такие люди, которые этого не знают. Так что лучше акцентировать внимание на этом пункте.

Прежде чем вы начнете вытирать пыль на полках, нужно вытрусить все шторы и тюль. Необязательно их снимать с карниза, можете просто хорошенько их потрепать, чтобы вся пыль отстала от них и осела на полу и других поверхностях. Только после этого вы можете начинать вытирать пыль. Так как если не вытрусить тюль и шторы, то вытирание пыли будет бессмысленным.

Точно также не нужно мыть пол, если предварительно вы не пропылесосили или не подмели.

Важно! Если у вас нет пылесоса и вам приходится подметать веником, то лучше вытирать пыль после того, как вы подмели. Таким образом вы сможете избавиться от большего количества пыли, которая поднимается в воздух при подметании и оседает на разных поверхностях. Если у вас есть пылесос, то пыль можно вытереть и до работы с ним. В этом случае по очередность действий не является критически важной.

Так вот, после того, как на вашем полу не осталось мусора, песка и основной части пыли, его можно начинать мыть. В воду можно добавить специальные моющие средства для пола. Некоторые люди, желающие не использовать химию, добавляют хлорку или уксус. Но нужно учитывать то, что эти средства имеют резкий и неприятный запах, который окутает квартиру на некоторое время.

Правило №4

Соберите в одном месте все необходимые средства для уборки (тряпки, швабру, чистящие средства). Таким образом вам не нужно будет бегать по разным комнатам, чтобы найти необходимые предмет или моющее. Это существенно сократит время.

После того как вы убрали в комнате, вы можете переместиться в ванную и туалет. Советуем обработать плитку, унитаз, умывальник, ванную специальными средствами и оставить их на время, чтобы моющие сделали свое дело и убили микробы. Тем временем вы можете перебраться на кухню, но обязательно закройте дверь в ванную комнату и туалет.

При уборке на кухне вам нужно придерживаться тех же правил, что и при уборке в комнате. Если вы уже все закончили, то можете вернуться в туалет и закончить уборку там.

После этого мы советуем убраться в коридоре - помыть зеркала, вытереть пыль, пропылесосить, помыть пол. Теперь вы можете смело возвращаться в ванную комнату и заканчивать работу там, предварительно забрав с собой все моющие средства.

Когда ваша квартира или дом вновь стали чистыми, вы можете пойти выбросить мусор и подышать свежим воздухом на улице. Это поможет вам вернуть силы, а организм сможет реабилитироваться после запахов химии.

Ранее Главред рассказывал о том, как можно сэкономить воду и электроэнергию во время стирки в стиральной машине.

Вас также заинтересует:

лайфхак уборка интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:32

"Украинский кризис – это всего лишь разминка": адмирал США предрек большую войну

13:29

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

13:24

ВСУ не будут воевать за Крым: военный эксперт дал неожиданный прогнозВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 ноября 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

12:47

Пламя и черный столб дыма: под Белгородом мощный пожар после "бавовны"Видео

Реклама
12:34

В Сети появились редкие фото российского мужа-молчуна Надежды Мейхер

12:21

"Вопрос жизни или смерти": в Украине назвали условие мирных переговоров с РФВидео

12:20

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян

12:06

ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - ГайдайВидео

11:54

Позитив - хороший, а Потап - плохой: Виталий Козловский едко высказался в сторону Алексея ПотапенкоВидео

11:26

В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал датуВидео

11:19

США отправили военные самолеты в сторону Ирана из-за возможной атаки на Саудовскую Аравию - WP

10:48

"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

10:19

Иран хочет реализовать ядерную программу в обмен на поставки дронов и ракет России – ISWВидео

09:58

"Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о российском плену

09:00

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022: Девам – важные встречи, Весам – авантюры, Скорпионам – зависть

08:56

Киев готовится к тотальной эвакуации в случае полного отключения электричества — NYTВидео

08:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

08:13

Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щекимнение

08:06

В РФ идет борьба не за победу над Украиной, а за удержание власти - ПионтковскийВидео

Реклама
07:30

Если ботинки жмут и натирают: 7 способов, как быстро разносить обувь

07:28

США негласно просят Украину показать открытость для переговоров с Россией – WP

06:24

Зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие Россиимнение

05:43

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

03:45

"У россиян ничего нет": Мусиенко рассказал, производит ли РФ новую бронетехникуВидео

02:40

Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатанияВидео

01:32

"С Медведевым на пару накатили": Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля

01:00

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

00:51

Приметы на 6 ноября: всего одна вещь может привлечь деньги и богатство на весь годВидео

00:10

Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовитьсяВидео

05 ноября, суббота
23:34

На Луганщине ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших - СМИВидео

23:15

Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру: 6 веских причин

22:47

Джонни Депп расстался со своей возлюбленной

22:35

Россияне будут оборонять Херсон: спутник зафиксировал, как оккупанты роют укрепленияВидео

22:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

21:50

"Путин перешагнет через красную линию": Шольц предостерег РФ от применения ядерного оружияВидео

21:30

Невероятная польза свеклы: 5 причин включить корнеплод в свой рацион

21:03

Российские корабли будут мигом уничтожены: Зеленский заявил о намерении создать флот морских дроновВидео

21:02

Кружат головы и разбивают сердца: 5 имен, владелицы которых - роковые женщиныВидео

20:27

В Англии Андрей Данилко продал авто Фредди Меркьюри за 11 млн гривенВидео

Реклама
20:14

Наказание за поставки РФ: у Зеленского предложили ударить по заводам дронов в ИранеВидео

20:10

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

19:48

Защитница Мариуполя "Пташка" показала трогательное видео с возлюбленным, погибшим на войнеВидео

19:38

Ответ на террор РФ: Зеленский анонсировал хорошие новости насчет ПВО/ПРО для УкраиныВидео

19:23

Виталий Козловский ответил, почему в хлам разругался с Игорем КондратюкомВидео

19:20

Что будет после полного распада Россиимнение

18:55

"Я к нему, как к ребенку относился": Лукашенко устроил комедию из-за санкций от ЗеленскогоВидео

18:50

Дмитриевская родительская суббота 2022: душевные поздравления и картинки

18:28

Оккупанты считают потери: ВСУ ударили по переправе у Антоновского моста и колонне РФВидео

18:26

В сражении за Украину погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор КьелдалВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять