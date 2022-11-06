Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

Как быстро убрать в квартире / ua.depositphotos.com

В каждом доме или квартире невозможно нормально жить без уборки. Кто-то наводит порядки каждый день, кто-то раз в неделю. Однако многие любят чистоту, но не любят заниматься уборкой.

Часто это занимает очень много времени, ведь надо вытереть пыль, попылесосить, помыть пол, сложить все разбросанные вещи. А если в доме есть маленький ребенок, то вопрос уборки становится еще более проблемным, так как эти малыши любят наводить беспорядок особенно после того, когда родители убрали в помещении.

Мы собрали самые важные правила, которые помогут сделать процесс уборки более быстрым и качественным. Теперь вам не нужно будет тратить полдня на то, чтобы навести порядки.

Правило №1

Даже самая легкая уборка затянется надолго, если предварительно не убрать все ненужные вещи и не выбросить весь мусор. Вам придется перекладывать его с места на места даже чтобы просто вытереть пыль. Лучше спрячьте все ненужные предметы, отнесите в ванную грязную одежду, если они просто валяется в комнате.

Также мы рекомендуем вам обратить внимание на посуду. Лучше вымойте грязные тарелки и сложите их на место, чтобы они не мешали вам во время основной уборки.

Буквально выносить мусор на улицу не нужно, так как во время уборки его может прибавиться. Лучше сделать это уже после того, как вся квартира будет чистая, но поставьте его так, чтобы мусор не мешал. Пакеты можно выставить в тамбур возле входной двери в квартиру.

Как быстро убрать в квартире / ua.depositphotos.com

Правило №2

Казалось бы, нет разницы, с какой части дома или квартиры начинать уборку. Но оказывается, это одно из самых больших заблуждений.

Ванная комната, туалет, кухня - места с наибольшим количеством микробов. Вы можете не замечать этого, но это так. Если вы начнете уборку именно с этих помещений, то большая вероятность того, что все эти микробы будут дальше рассеиваться по территории всей вашей квартиры или дома.

Лучше уберите сначала в спальне, гостиной и других комнатах связанных с отдыхом, а уже в самом конце приступайте к мытью унитаза, ванной и вытяжки.

Правило №3

Этим правилом пользуются многие, но есть и такие люди, которые этого не знают. Так что лучше акцентировать внимание на этом пункте.

Прежде чем вы начнете вытирать пыль на полках, нужно вытрусить все шторы и тюль. Необязательно их снимать с карниза, можете просто хорошенько их потрепать, чтобы вся пыль отстала от них и осела на полу и других поверхностях. Только после этого вы можете начинать вытирать пыль. Так как если не вытрусить тюль и шторы, то вытирание пыли будет бессмысленным.

Точно также не нужно мыть пол, если предварительно вы не пропылесосили или не подмели.

Важно! Если у вас нет пылесоса и вам приходится подметать веником, то лучше вытирать пыль после того, как вы подмели. Таким образом вы сможете избавиться от большего количества пыли, которая поднимается в воздух при подметании и оседает на разных поверхностях. Если у вас есть пылесос, то пыль можно вытереть и до работы с ним. В этом случае по очередность действий не является критически важной.

Так вот, после того, как на вашем полу не осталось мусора, песка и основной части пыли, его можно начинать мыть. В воду можно добавить специальные моющие средства для пола. Некоторые люди, желающие не использовать химию, добавляют хлорку или уксус. Но нужно учитывать то, что эти средства имеют резкий и неприятный запах, который окутает квартиру на некоторое время.

Правило №4

Соберите в одном месте все необходимые средства для уборки (тряпки, швабру, чистящие средства). Таким образом вам не нужно будет бегать по разным комнатам, чтобы найти необходимые предмет или моющее. Это существенно сократит время.

После того как вы убрали в комнате, вы можете переместиться в ванную и туалет. Советуем обработать плитку, унитаз, умывальник, ванную специальными средствами и оставить их на время, чтобы моющие сделали свое дело и убили микробы. Тем временем вы можете перебраться на кухню, но обязательно закройте дверь в ванную комнату и туалет.

При уборке на кухне вам нужно придерживаться тех же правил, что и при уборке в комнате. Если вы уже все закончили, то можете вернуться в туалет и закончить уборку там.

После этого мы советуем убраться в коридоре - помыть зеркала, вытереть пыль, пропылесосить, помыть пол. Теперь вы можете смело возвращаться в ванную комнату и заканчивать работу там, предварительно забрав с собой все моющие средства.

Когда ваша квартира или дом вновь стали чистыми, вы можете пойти выбросить мусор и подышать свежим воздухом на улице. Это поможет вам вернуть силы, а организм сможет реабилитироваться после запахов химии.

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