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Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правила

24 октября 2022, 13:33

Самым экономным режимом стирки в стиральной машинке будет тот, при котором не используется сильно горячая вода.

стиральная машинка
Какой самый экономный режим стирки в машинке / Фото pixabay.com

Многие люди задумывались о том, что они хотели бы сэкономить деньги, электроэнергию и воду во время стирки вещей в стиральной машине. Ведь ни для кого не секрет, что машина-автомат "поедает" невероятно много электроэнергии. Это считается один из самых энергозатратных бытовых приборов.

Эксперты говорят, что именно стиральная машина может потреблять почти 15% электроэнергии от той, которую использует вся семья.

Оказывается, что значительно можно сэкономить электроэнергию и воду, если все сделать правильно.

Правило №1

В первую очередь вам необходимо понять, что ежедневная стирка малого количества вещей приводит к очень большим расходам воды и света. Лучше дождаться, когда вещей будет достаточно много и их хватит, чтобы загрузить примерно 3/4 барабана. Также лучше использовать не сильно много порошка, чтобы стиральная машинка меньше тратила воды на полоскание.

Правило №2

Если вы всегда стирали вещи и выставляли высокую температуру воды, то экономной такую стирку трудно назвать. Если вы хотите поберечь деньги, то лучше стирать при температуре 30°C. При такой стирке машинка будет потреблять 0,4 кВт/час, а при 60°C - 1,3 кВт/час.

Если у вас одежда в пятнах и вы понимаете, что при низких температурах вещи не отстираются, то лучше их замочить предварительно или использовать пятновыводитель перед тем, как будете класть их в машинку.

Также можно выбрать функцию быстрой стирки, что значительно уменьшит расход воды и света.

Правило №3

Лучше откажитесь от дополнительных функций, таких как "Предварительное замачивание", "Сушка", "Отложенный старт". Как мы уже объяснили, лучше сделать это вручную.

Также можно не использовать функцию отжима, но вам нужно понимать, что в таком случае вещи будут мокрыми и вам необходимо будет хорошенько отжать их руками и дольше сушить.

Если вы хотите постирать вещи ночью, то лучше настраивать и включать все самостоятельно примерно после 11 вечера. Вы спокойно можете идти спать и машинка сама выключится, как достирает. Не нужно переживать, что до утра вещи завоняются или покроются плесенью, это не так. Просто не забудьте вовремя вывесить одежду после того, как проснетесь.

Ранее Главред рассказывал о том, что делать, если из стиральной машинки пошла пена.

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