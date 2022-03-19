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Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака

19 марта 2022, 18:48

Пять знаков зодиака, которых сложно провести - они всегда начеку.

Гороскоп
Пять самых осторожных знаков зодиака / ua.depositphotos.com

В период войны в Украине осторожность и предусмотрительность качества, которые могут как вычислить врага, так и спасти жизнь. Пять представителей зодиакального круга могут записать их в копилку своих достоинств.

О том, то из знаков зодиака отличается особой храбростью, читайте в нашем материале: Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой.

Астрологи назвали пять самых осторожных и недоверчивых знака зодиака. Однако эти качества могут только сыграть на руку в теперешнее время.

Рак

Раки осторожничают в каждой мелочи. Представители водного знака обладают "панцирем", который защищает их от окружающего мира. Однако часто у Раков могут возникать проблемы с доверием. Им сложно открыться постороннему человеку. Чтобы получить расположение людей этого знака, нужно показать им свое слабое место.

Дева

Абсолютный перфекционизм Дев не позволяет им просто так доверять людям. Для того, чтобы сблизиться с Девами необходимо показать им, что их мнение и совет для вас авторитетно. Большая проницательность знака позволяет им увидеть и понять то, что недоступно остальным.

Скорпион

Скорпионы также привыкли с подозрительностью относиться к людям. Они считают, что если окружающие ведут себя слишком хорошо, у них есть скрытые мотивы. Эти люди долго присматриваются и долго выбирают свое окружение. Они не спешат делиться своими тайнами и секретами.

Козерог

Козероги не только самые большие трудоголики гороскопа, но также никогда не перекладывают свои обязанности на других. Они считают, что лучше все делать самим. В отношениях с людьми, они не спешат впускать их в свою жизнь, устраивая им разнообразные проверки на прочность. Зато после этого, окружение Козерогов можно назвать безупречным.

Водолей

Дружелюбные и общительные Водолеи хоть и доверчивые, но все же склонные проявлять некоторую осторожность с новыми людьми. Свободолюбивые представители знака не потерпят контроля в отношениях. Это часто может стать причиной расставания.

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