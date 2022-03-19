Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой

Топ-5 знаков, которые готовы защищать родину / Reuters/depositphotos.com/

Для многих людей война в Украине стала тяжелым потрясением. Однако среди представителей зодиакального круга, у которых не только железные нервы, но и несокрушимое желание защищать родину.

О том, какие знаки зодиака могут храбро противостоять ужасам происходящего сейчас, читайте в нашем материале: Не пугает даже война: три самых отчаянных знака зодиака, которые ничего не боятся.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обладают отвагой воина и готовы вырвать свою страну из лап врага.

Овен

Представители знака стихии огня отличаются особой отвагой. Их планета-покровитель – воинственный Марс, что делает их смелыми воинами. Они импульсивны и решительны. Дерзкие Овны ни минуты не колеблются, когда речь идет о защите того, что им дорого.

Телец

Тельцы очень ценят комфорт и материальные ценности. И если посягнуть на безопасности материальных благ и близких знаку людей, они могут становиться ярыми защитниками своих ценностей. Упрямые быки, чувствуя опасность, становятся смелыми воинами, которые приложат все усилия, чтобы уничтожить угрозу.

Лев

Огненные Львы обладают не только царственными манерами и горделивостью, но и доблестью, с которой будут с большим рвением защищать те ценности, в которые они верят. В бои Львы идут с усердием. Это один из самых выносливых знаков зодиакального круга, которые будет сражаться за свою страну с честью и достоинством.

Скорпион

Таинственный и сдержанный Скорпион на первый взгляд может показаться невозмутимым и безучастным. Однако стоит только затронуть то, что для него ценно – можно увидеть его ядовитое жало. Один из самых мстительных знаков зодиака не останется за бортом, он отважно пойдет защищать все, что ему дорого с утроенной злостью. Сражаясь, они будут переполнены эмоциями – это их главный мотор.

Водолей

Обостренное чувство справедливости Водолеев не даст им оставаться в стороне от происходящих событий. Они мятежны духом и не будут уклоняться от своих обязанностей. Водолеи из тех людей, кто четко придерживается гражданской позиции и выполнить долг перед родиной – это честь для них.

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