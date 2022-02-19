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Врачи отыскали новую пользу от употребления шоколада

19 февраля 2022, 02:18
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По словам медиков, прежде всего, в шоколаде и шоколадных продуктах содержатся гормоны, отвечающие за настроение — серотонин, эндорфин и допамин.

Шоколад
Врачи отыскали новую пользу от употребления шоколада / ua.depositphotos.com

Употребление шоколада может принести организму определенную пользу. Об этом гласит исследование, которое было опубликовано на официальном сайте Национального центра биотехнологической информации США.

По словам экспертов, в шоколаде содержится огромное количество веществ, которые благотворно влияют на состояние здоровья. Прежде всего, в нем содержатся гормоны, отвечающие за настроение — серотонин, эндорфин и допамин, которые так и называют: "гормон счастья".

"Шоколад может взаимодействовать с некоторыми системами нейромедиаторов, такими как дофамин, серотонин и эндорфин (содержащиеся в какао и шоколаде), которые способствуют регулированию аппетита и улучшению настроения", — говорят ученые.

Кроме того, утверждают исследователи, сырое какао полезно для сердца. В нем содержатся флаванолы — растительные соединения, которые, как считается, улучшают кровообращение в сердце, снижают артериальное давление, и, в отдельных случаях, снижают уровень холестерина.

Также употребление шоколада уменьшает риск появления болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона. Все флаванолы легко могут защитить от окислительного стресса и других повреждений клеток, сохраняя абсолютно все когнитивные способности человека с возрастом.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

viber
здоровье шоколад болезнь Альцгеймера
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