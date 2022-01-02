Тяга есть шоколад и пить кофе заложена в человеческом ДНК - комментарий ученых / ua.depositphotos.com

Американские ученые провели исследования насчет влияния кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. Согласно их выводам, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", который и определяет, насколько человек любит употреблять продукты. Об этом сообщает телеканал CNN.

Выяснилось, что люди, которые предпочитают черный кофе, в большинстве случаев также любят темный шоколад. Кроме того, ген кофе влияет на то, почему одни люди выпивают много чашек кофе в день, а другие — нет.

"Люди с этим геном быстрее усваивают кофеин, поэтому стимулирующие эффекты исчезают быстрее, и им нужно пить больше кофе", — заявила доктор Мэрилин Корнелис из Северо-Западного университета (штат Иллинойс).

Кроме того, люди с подобной генетической склонностью предпочитают простой чай, чем подслащенный и горький темный шоколад и, тем более, чем мягкий молочный шоколад. Причем, это не связано со вкусовыми качествами напитков, уверяют исследователи.

Люди с вышеуказанным геном предпочитают черный кофе и чай (потому что они связывают горький вкус с повышением умственной активности). И якобы именно этого стремятся добиться от кофеина.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.