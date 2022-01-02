УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Тяга есть шоколад и пить кофе заложена в человеческом ДНК - комментарий ученых

2 января 2022, 10:31

После нового исследования ученых в США выяснилось, что люди, которые предпочитают черный кофе, в большинстве случаев также любят темный шоколад.

Кофе, шоколад
Тяга есть шоколад и пить кофе заложена в человеческом ДНК - комментарий ученых / ua.depositphotos.com

Американские ученые провели исследования насчет влияния кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. Согласно их выводам, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", который и определяет, насколько человек любит употреблять продукты. Об этом сообщает телеканал CNN.

Выяснилось, что люди, которые предпочитают черный кофе, в большинстве случаев также любят темный шоколад. Кроме того, ген кофе влияет на то, почему одни люди выпивают много чашек кофе в день, а другие — нет.

"Люди с этим геном быстрее усваивают кофеин, поэтому стимулирующие эффекты исчезают быстрее, и им нужно пить больше кофе", — заявила доктор Мэрилин Корнелис из Северо-Западного университета (штат Иллинойс).

Кроме того, люди с подобной генетической склонностью предпочитают простой чай, чем подслащенный и горький темный шоколад и, тем более, чем мягкий молочный шоколад. Причем, это не связано со вкусовыми качествами напитков, уверяют исследователи.

Люди с вышеуказанным геном предпочитают черный кофе и чай (потому что они связывают горький вкус с повышением умственной активности). И якобы именно этого стремятся добиться от кофеина.

Реклама

Читайте такжеЧто произойдет с организмом, если полностью отказаться от кофе - ответ диетолога

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

viber
ученые шоколад кофе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасностьГороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасность Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниГороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетни В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникВ моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник Любовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другомЛюбовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другом
10:31

Тяга есть шоколад и пить кофе заложена в человеческом ДНК - комментарий ученых

10:25

В конце января в Украине начнется увеличение заболеваемости COVID-19 из-за Омикрона - МинздравВидео

10:01

Умерла режиссер легендарных мультфильмов "Лунтик" и "Смешарики"

09:55

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

09:42

В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

Реклама
09:23

"Ничего об Украине без Украины": сегодня Зеленский поговорит с БайденомВидео

08:52

От тепла до морозов -13: в Украине со 2-4 января будет резко переменчивая погода

08:48

Угроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

08:36

Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизньВидео

08:09

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

07:42

Кузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустернойВидео

06:55

Наступление отменяется – России нечем воеватьмнение

05:23

Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

05:05

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

04:35

Где и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростей

03:26

В Украине изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

02:54

Какую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога

02:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

02:02

Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

01:55

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

Реклама
01:04

Новогоднее чудо: в Луцке ребенок появился на свет под роддомом

00:51

Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые

01 января, суббота
23:56

Украина закрыла доступ российских судов во внутренние водные пути

23:21

Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

22:56

Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

22:39

В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавирусаВидео

22:20

В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

22:08

В Украине подорожали биометрические документы: стоимость оформления

21:41

На Ровенщине мужчина сбежал из-под домашнего ареста и избил полицейских

21:34

Трагедия на Закарпатье: в новогоднюю ночь трактор переехал мужчину

21:09

Россия резко обрубила транзит газа через Украину в СловакиюВидео

21:00

В египетской Хургаде выпал снег с градомВидео

20:50

С нового года в Украине увеличился прожиточный минимум

20:43

В Польше петарда повредила глаз 25-летнему украинцу

20:09

В Казахстане люди радостно селфились на фоне пылающей новогодней елки

19:46

Умерла легендарная актриса Голливуда

19:39

Летальная оборона и военное сотрудничество: Украину ждет новая помощь от СШАВидео

19:24

День рождения Степана Бандеры: в Киеве состоялось факельное шествиеВидео

19:08

В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напиткиВидео

18:51

В жилом доме на Прикарпатье прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

Реклама
18:38

Тина Кароль вышла в свет с 13-летним сыном: как сейчас выглядит юный Вениамин

18:23

Запуск СП-2 и остановка транзита газа: Украину предупредили об опасном сценарии из-за продажи добычиВидео

18:16

В Белом доме готовы наказать Кремль за Украину: в РФ заговорили о возможном срыве переговоров со США

17:50

На Буковине случилось смертельное ДТП

17:26

Сколько можно хранить открытую бутылку шампанского: ответ экспертовВидео

17:24

Лобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад

17:20

Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:12

Угроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по МосквеВидео

17:06

Кабмин расширил список украинцев, которые подлежат вакцинации от COVID-19: кого ждут уколы

16:31

В Украине вступил в действие Закон о теробороне: в чем сутьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять