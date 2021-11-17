Врачи назвала симптомы COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь

По словам медика, на тяжелое течение болезни может указывать признак, если у человека не хватает дыхания на любую деятельность даже в состоянии покоя.
Врачи рассказали, при каких симптомах коронавируса COVID-19 необходимо срочно обращаться за медицинской помощью ‒ поскольку они свидетельствуют о тяжелом течении болезни. Об этом рассказала биолог Дарья Озерная в Teleram-канале " Минздрав попереживает, Озерная предотвращает".
По словам медика, типичные симптомы коронавируса такие: кашель, лихорадка, потеря обоняния и вкуса, а также одышка и тревожность как следствие, головокружение, усталость, головная боль, мышечная боль и боль в горле.
Другими симптомами COVID-19 также могут быть сонливость, отсутствие аппетита, боль или дискомфорт за грудиной.
А на тяжелое течение болезни может указывать признак, если у человека не хватает дыхания на любую деятельность даже в состоянии покоя. Озерная пишет, что звонить по номеру "103", нужно в таких случаях:
- сатурация 92 и меньше;
- головокружение;
- забыли, когда писали;
- кожа холодная и влажная, липкая от пота;
- губы синие;
- трудно подняться с кровати;
- сильная тревожность и беспокойство;
- кашель кровью в течение часа;
- стало значительно хуже дышать.
Напомним, ранее глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий расписал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта.
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