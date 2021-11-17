Врачи назвала симптомы COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь / УНИАН

Врачи рассказали, при каких симптомах коронавируса COVID-19 необходимо срочно обращаться за медицинской помощью ‒ поскольку они свидетельствуют о тяжелом течении болезни. Об этом рассказала биолог Дарья Озерная в Teleram-канале " Минздрав попереживает, Озерная предотвращает".

По словам медика, типичные симптомы коронавируса такие: кашель, лихорадка, потеря обоняния и вкуса, а также одышка и тревожность как следствие, головокружение, усталость, головная боль, мышечная боль и боль в горле.

Другими симптомами COVID-19 также могут быть сонливость, отсутствие аппетита, боль или дискомфорт за грудиной.

А на тяжелое течение болезни может указывать признак, если у человека не хватает дыхания на любую деятельность даже в состоянии покоя. Озерная пишет, что звонить по номеру "103", нужно в таких случаях:

сатурация 92 и меньше;

головокружение;

забыли, когда писали;

кожа холодная и влажная, липкая от пота;

губы синие;

трудно подняться с кровати;

сильная тревожность и беспокойство;

кашель кровью в течение часа;

стало значительно хуже дышать.

Напомним, ранее глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий расписал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта.

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