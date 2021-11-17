УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Теряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма Дельта

17 ноября 2021, 05:35
Прослушать новость
Остановить

Коронавирусная инфекция часто сопровождается симптомами, которые похожи на обычное отравление. Врач советует срочно сдать тест на COVID-19.

коронавирус
Заражение коронавирусом можно перепутать с отравлением / Фото Reuters

Симптомы штамма коронавируса Дельта часто могут напоминать отравление. В частности, это тошнота и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Терапевт Андрей Роханский рассказал в интервью УНН, что из-за тошноты, вызванной COVID-19, зараженные украинцы быстрее теряют силы, так как не могут есть.

Врач посоветовал при наличии тошноты проанализировать, что ел человек накануне. Если он не склонен с употреблению пищи сомнительного характера, нужно пройти тестирование на коронавирус у семейного врача.

"Бывало, что людям казалось, что они вчера съели что-то не то. Но на самом деле это был коронавирус", – сказал Роханский.

Он напомнил, что последствия заболевания коронавирусом могут достаточно серьезными, и призвал не игнорировать симптомы заболевания.

Реклама

Врач добавил, что коллективный иммунитет, который может сформироваться при массовой вакцинации населения, поможет снизить число заражений COVID-19.

"Если у нас есть вакцина, то мы должны ее использовать и пройти иммунизацию", – резюмировал Роханский.

Читайте такжеУкраина начнет выходить из "красной" зоны со следующей недели - Ляшко

Как сообщал Главред, ранее глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий расписал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 308 жителей страны. Кроме того, установлен новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было. Всего умерли от коронавируса почти 78 тысяч украинцев.

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, в Украине зафиксировали 833 летальных случая - это был предыдущий антирекорд смертей за сутки.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Читайте также:

viber
коронавирус новости Украины коронавирус симптомы коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительФинансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знакуЗалог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку Гороскоп на завтра 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный деньГороскоп на завтра 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный день Украине грозит вспышка новой смертельной инфекцииУкраине грозит вспышка новой смертельной инфекции Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавирусаВрач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавируса
06:01

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметно

05:35

Теряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма ДельтаВидео

05:28

Агрессия против Украины и удар по окружению Путина: в ЕС призвали к решительным действиямВидео

05:09

Как правильно солить и перчить блюда - простые лайфхаки от звездого шеф-повара

04:51

Метро не отделаетесь: маршрутчики пригрозили взвинтить цены на проездВидео

Реклама
04:14

Названа весомая причина для вакцинации от коронавирусаВидео

04:08

Виталий Портников. Меркель позвонила Лукашенко, и это большая ошибкаВидеоблоги

03:58

У какой диеты есть антивозрастной эффект - ответ ученых

03:35

Куда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

03:29

Врачи назвали популярные напитки, из-за которых могут выпадать волосы

03:27

Международный день студентов 17 ноября: поздравления  и прикольные картинки к празднику

01:50

Украинка сняла клип для звезд мирового уровня The Weeknd и Post Malone: фанаты в восторгеВидео

01:44

"Реальная статистика страшнее": Голубовская рассказала о "кошмаре" с COVID-19Видео

01:40

В Китае создали искусственную обезьянуВидео

01:15

Врач рассказала, можно ли восполнить дефицит витамина D без лекарств

00:56

Диетолог составила вкусный и эффективный завтрак для похуденияВидео

00:30

"Душу не продам никогда": Кароль сделала откровенное признание о гастролях в РоссииВидео

16 ноября, вторник
23:55

В Минздраве пояснили, нужно ли колоть прививку людям с антителами

23:36

Сборная Украины феноменально пробилась в плей-офф чемпионата мира 2022ФотоВидео

23:30

Пожар в доме престарелых в Днепре: новые детали расследования

Реклама
23:25

Кому опасно постоянно есть яблоки - комментарий диетолога

23:00

Отпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатствоВидео

22:38

Украина готовится к эскалации ситуации на границе из-за мигрантов - МВД

22:17

Медики рассказали об опасной болезни, которую легко спутать с COVID-19

21:59

17 минут клинической смерти: врачи чудом спасти невакцинированную от COVID-19 украинкуВидео

21:45

Лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на труп мужчины

21:44

На Донбассе боевики обстреляли Марьинку: под огонь попал жилой домВидео

21:20

В Украину нагрянет неожиданное потеплениеВидео

21:04

Стреляли в козу: в Сумской области случайно застрелили 28-летнего мужчину

21:02

Роман Цимбалюк: Путин официально разрешил торговлю ворованным с ДонбассаВидеоблоги

21:00

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

20:46

Новая опасность в консервах: на Буковине зафиксировали ботулизмВидео

20:26

Бизнес-партнер Кауфмана может быть замешан в контрабанде сигарет - СМИ

20:16

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в бедуВидео

20:03

Зеленский встретился с министром обороны БританииВидео

19:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

19:49

"Лжет, как дышит": Аваков рассказал об отношениях с Зеленским и ПорошенкоВидео

19:45

Дарья Петрожицкая призналась, кого целовала на съемочной площадке сериала Джек & ЛондонВидео

19:40

У одиозного нардепа Кивы отобрали наградное оружие

19:40

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

Реклама
19:30

В Виннице покойника "вынудили" отработать алиментыВидео

19:12

Голый Максим Галкин попал в объектив Аллы Пугачевой

19:11

Увидел весь поток: во Львове студентка занялась любовью во время онлайн-пары, забыв выключить камеруВидео

19:07

Гороскоп на завтра 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный деньВидео

19:06

В центре Киева засекли звезду ГолливудаВидео

18:59

Карточка киевлянина: как получить и какие преимущества она дает владельцу

18:51

Во всем обвинили ребенка: в Харькове школьница в макаронах нашла гусеницуВидео

18:32

"Не заставят и за $50 000": нардеп-"слуга" раскритиковала "тысячу Зеленского"Видео

18:30

Почему Украине не стоит надеяться на помощь Британии, но в России все равно будут шуметьмнение

18:26

Жуткий пожар в доме престарелых: выяснились подробности трагедии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять