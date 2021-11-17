Теряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма Дельта

Заражение коронавирусом можно перепутать с отравлением / Фото Reuters

Симптомы штамма коронавируса Дельта часто могут напоминать отравление. В частности, это тошнота и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Терапевт Андрей Роханский рассказал в интервью УНН, что из-за тошноты, вызванной COVID-19, зараженные украинцы быстрее теряют силы, так как не могут есть.

Врач посоветовал при наличии тошноты проанализировать, что ел человек накануне. Если он не склонен с употреблению пищи сомнительного характера, нужно пройти тестирование на коронавирус у семейного врача.

"Бывало, что людям казалось, что они вчера съели что-то не то. Но на самом деле это был коронавирус", – сказал Роханский.

Он напомнил, что последствия заболевания коронавирусом могут достаточно серьезными, и призвал не игнорировать симптомы заболевания.

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Врач добавил, что коллективный иммунитет, который может сформироваться при массовой вакцинации населения, поможет снизить число заражений COVID-19.

"Если у нас есть вакцина, то мы должны ее использовать и пройти иммунизацию", – резюмировал Роханский.

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Как сообщал Главред, ранее глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий расписал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 308 жителей страны. Кроме того, установлен новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было. Всего умерли от коронавируса почти 78 тысяч украинцев.

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, в Украине зафиксировали 833 летальных случая - это был предыдущий антирекорд смертей за сутки.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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