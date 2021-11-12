Врач рассказала, опасно ли интервальное голодание для тела / Flickr

Интервальное голодание – модный способ избавиться от лишнего веса. Кому-то оно подходит, а кому-то и может навредить, рассказала в интервью Радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.

По ее словам, при интервальном голодании сутки делятся на два периода ‒ в один из них запрещено принимать пищу, в другой – разрешено. Например, многие приверженцы этой системы выбирают режим 16/8, когда человек может устраивать себе завтраки, обеды, ужины и перекусы в течение восьми часов, а потом шестнадцать часов голодает.

"Есть люди, которые генетически могут более редко есть, им подойдет такой метод питания, но это только 20-30% людей. Также есть исследование, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе", – уточнила Жаровская.

У других людей интервальное голодание может вызвать проблемы со здоровьем, продолжила врач.

"Как врач я не рекомендую интервальное голодание, потому что при нем страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь, и побочный эффект интервального голодания – заболевания этих органов брюшной полости. Так, большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования", – объяснила Жаровская.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.