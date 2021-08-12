Ученые рассказали, поможет ли голодание спасти организм от инфекций / ua.depositphotos.com

Ограничение питания (голодание) может быть полезным для организма при развитии в нем различных бактериальных инфекций. Результаты такого исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

К такому выводу пришли канадские исследователи после экспериментов на мышах. Потеря аппетита является широко распространенным симптомом при инфекционных заболеваниях. Однако неясно, защищает ли голодание при борьбе с инфекциями или же, наоборот, увеличивает подверженность им.

В своем новом исследовании ученые из Университета Британской Колумбии заставляли мышей голодать в течении двух суток до и перед заражением бактерией Salmonella enterica — одним из основных возбудителей сальмонеллеза. Оказалось, что у лишенных питания мышей по сравнению с "сытыми" существенно уменьшились симптомы инфекции, в частности практически исчезли воспаление и повреждение тканей кишечника.

Когда таких подопытных покормили, оказалось, что число сальмонелл в их организме резко увеличилось. Подобные результаты наблюдались и в экспериментах с бактериями Campylobacter jejuni. При этом у гнотобиотических (выращенных в полностью стерильной обстановке) мышей голодание никак не повлияло на распространение сальмонелл. Ученые считают, такой эффект объясняется влиянием на микробиом организма.

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Напомним, ранее сообщалось, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.