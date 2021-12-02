Врач рассказала, каким людям нельзя употреблять мяту

По ее словам, с мятой следует быть осторожным людям с низким давлением, поскольку растение обладает гипотензивным эффектом. Но отнюдь и вовсе не только им.
В определенных случаях употребление мяты может навредить организму. Об этом известный нутрициолог Мария Тихомирова рассказала в комментарии РИА Новости.
По ее словам, с растением следует быть осторожным людям с низким давлением, поскольку мята обладает гипотензивным эффектом. Также она противопоказана при варикозной болезни из-за снижения тонуса сосудов.
"У мужчин может снижаться либидо, и если женщина планирует беременность, то ей тоже лучше отказаться от мяты", — сообщила Тихомирова.
Людям без перечисленных болезней мята пойдет только на пользу. В частности, поможет справиться с болью в кишечнике и мигренью, говорит нутрициолог.
"Кроме того, мята уменьшает менструальные боли и обладает антибактериальным эффектом. Из нее можно приготовить идеальный напиток, который уменьшает тошноту и обладает освежающим эффектом", — заявила Тихомирова.
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