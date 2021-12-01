Врач объяснила, кому нельзя употреблять лук / ua.depositphotos.com

У лука много полезных свойств, но при определенных заболеваниях не стоит употреблять этот продукт. Известный врач и нутрициолог Мария Тихомирова рассказала об этом в комментарии РИА Новости.

"У лука много полезных свойств. Он обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Также лук — неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость. Антиоксидант кверцетин, содержащийся в овоще, полезен при раке и аллергии. Кроме того, лук лучшает качество спермы", — сказала она

В конце своего выступления Тихомирова добавила, что лук следует употреблять с осторожностью при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Напомним, ранее медики назвали причину появления и болезни язвы на языке.

Врачи в деталях рассказали, какие продукты нужно добавлять в перечень своего питания - для того, чтобы облегчить лечение гастрита или язвы.