УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Врач объяснила, кому нельзя употреблять лук

1 декабря 2021, 04:13

Как говорит известный врач и нутрициолог Мария Тихомирова, лук полезен в целом, но при определенных заболеваниях не стоит употреблять этот продукт.

Лук
Врач объяснила, кому нельзя употреблять лук / ua.depositphotos.com

У лука много полезных свойств, но при определенных заболеваниях не стоит употреблять этот продукт. Известный врач и нутрициолог Мария Тихомирова рассказала об этом в комментарии РИА Новости.

"У лука много полезных свойств. Он обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Также лук — неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость. Антиоксидант кверцетин, содержащийся в овоще, полезен при раке и аллергии. Кроме того, лук лучшает качество спермы", — сказала она

В конце своего выступления Тихомирова добавила, что лук следует употреблять с осторожностью при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Читайте такжеДиетолог объяснила, кому ни в коем случае нельзя есть лук

Напомним, ранее медики назвали причину появления и болезни язвы на языке.

Врачи в деталях рассказали, какие продукты нужно добавлять в перечень своего питания - для того, чтобы облегчить лечение гастрита или язвы.

viber
здоровье лук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Фиалки станут "жирными" и неимоверно цветущими: как дома приготовить необычную подкормку для цветовФиалки станут "жирными" и неимоверно цветущими: как дома приготовить необычную подкормку для цветов Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минутСамый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минут Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствиеБудет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способПринесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыГороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферы
04:18

"С первым днем зимы!" - прикольные картинки и душевные поздравления

04:16

Сказочно красивые обои на рабочий стол – Рождество и Новый год 2022

04:15

Не спешите сливать в раковину: куда использовать воду после варки картофеля

04:13

Врач объяснила, кому нельзя употреблять лук

04:05

Саманта Джонс возвращается на экраны: звезда Секса в большом городе приступила к съемкамВидео

Реклама
04:01

Ваши волосы будут ровными и блестящими: эксперт объяснила, какую расческу выбрать

03:17

День ангела Романа: душевные поздравления в прозе и стихах, открытки именинникам

03:05

День работников прокуратуры Украины: сердечные поздравления в прозе и стихах и душевные картинки

02:22

Как выглядеть лучше и стройнее на фото: выяснился главный секрет

01:56

"Потребителей умножат на ноль": эксперт дал мрачный прогноз по ценам на газ в Украине

01:32

Украине грозят досрочные выборы в Раду: аналитик назвал условие

00:41

Самая вкусная гречка за 2 минуты: очень простой рецептВидео

00:33

Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыВидео

00:12

Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуВидео

00:07

Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеВидео

30 ноября, вторник
23:55

Ситуация на границе с Украиной: Германия призывает к диалогу с Путиным

23:34

Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"

23:27

Комаровский рассказал, почему очень опасно полоскать горло при ангинеВидео

22:59

Александр Градский за месяц до смерти тайно женился на украинке

22:40

Отказ от бесплатных пластиковых пакетов в супермаркетах: подробности КабминаВидео

Реклама
22:24

Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабреВидео

22:19

Как устранить ошибки при генерировании COVID-сертификата: советы Минздрава

21:53

Украину завалит снегом в декабре: названы датыВидео

21:38

Во Львове преступники ограбили и подожгли салон красоты с посетителямиВидео

21:30

Twitter будет запрещать публиковать фото людей без их согласия

21:13

Вдвое больше головы: в Украине младенцу удалили огромную опухольВидео

20:45

Во Львове масштабный пожар: вспыхнули склады

20:33

В МИД Румынии встревожены из-за ситуации в Черном море

20:30

Владельцев земельных паев заставят платить налог: за каждый гектар по 1500 грнВидео

20:25

В Украине разрешат делать бустерную дозу вакцины от коронавируса: Ляшко назвал срокиВидео

20:15

Галкин и Пугачева шикарно украсили свой замок к Новому годуВидео

20:01

Киев утонет в пробках: где и когда перекроют улицы, и с чем это связано

19:38

Участник шоу-балета Поляковой прокомментировал свой роман с певицейВидео

19:36

В туалете одесского лицея нашли повешенным 15-летнего парняВидео

19:35

Штамм Омикрон обнаружили уже в 11 странах Европы: когда он может попасть в Украину

19:33

В Минздраве назвали сроки новой волны коронавируса в УкраинеВидео

19:18

В Запорожье на людей рухнул балкон, есть погибшийФото

19:10

У Кивы отобрали научную степень кандидата наукВидео

18:52

Блогеры в Запорожье пытались похитить 12-летнего мальчика ради эксперимента

18:46

Если зима для Украины будет тяжелой, Зеленскому придется провести выборы в Радумнение

Реклама
18:38

Подготовку госпереворота в Украине готовила Россия - ШмыгальВидео

18:37

Киевстар повышает цены и меняет тарифы: сколько придется платить абонентам

18:30

Санту Димопулос в чувственном образе спутали с секс-символом Италии Моникой Беллуччи

18:21

Киев накроет лютая непогода: коммунальщики уже на "низком старте"

18:17

Гороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюрыВидео

18:05

Россия зарубит транзит газа через Украину: в Кремле назвали условие Путина и ждут решения ГазпромаВидео

17:54

Переболеет большинство: врач дала тревожный прогноз по COVID-19 в УкраинеВидео

17:47

Надя Дорофеева показала бесконечно длинные ножки в соблазнительном платье с открытым верхом

17:40

Исполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 2021Видео

17:36

Путин не признает независимость Украины, а Россия - опасная угроза - глава MI6Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять