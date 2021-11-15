Врач рассказал, можно ли укрепить иммунитет сном и питанием

Врач рассказал, как можно укрепить иммунитет сном и питанием / ua.depositphotos.com

Второй год подряд украинцы ‒ помимо сезонной простуды и ряда респираторных инфекций во главе с гриппом ‒ сражаются с коронавирусом COVID-19. Президент Ассоциации диетологов Украины и кандидат медицинских наук Олег Швец в комментарии порталу Факты рассказал, как можно укрепить иммунитет с помощью питания и режима дня.

"Улучшить стойкость иммунитета могут простые и известные вещи. Это здоровый сон не менее семи-восьми часов, адекватная физическая нагрузка, минимизация стресса и обязательно здоровое питание", ‒ говорит он.

По словам Швеца, полезны для укрепления иммунитета следующие продукты:

Цитрусовые ‒ мандарины, апельсины, грейпфруты, лимоны. Такие плоды — отличный источник витамина С, а, кроме того, их вид и аромат поднимают настроение, которое подавлено холодными осенними днями.

Черника. Это один из продуктов-чемпионов по содержанию антиоксидантов, полезных витаминов и минералов.

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Пряности и травы. Имбирь помогает бороться с вредными бактериями, а также может снизить воспаление. Чеснок является важным источником кальция, магния, обезвреживает бактерии и грибки. Женьшень, который на протяжении веков используется в восточной медицине, увеличивает количество иммуноглобулинов в организме, что может уменьшить воспаление.

Сало. Любимый продукт украинцев содержит много мононенасыщенных жирных кислот, которые оказывают противовоспалительное действие. Сало поставляет организму цинк и витамин Е, что укрепляет иммунитет.

Горячие напитки. Крайне полезен зеленый чай, богатый антиоксидантами и флавоноидами, которые борются с бактериями и вирусами, стимулируя выработку иммунных клеток. Полезен кофе, если соблюдать меру ‒ пить не более двух-трех чашек в день. Кофе содержит важный для иммунитета магний и антиоксидантные вещества полифенолы.

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Напомним, ранее гендиректор американской фармкомпании Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к допандемической жизни. По его прогнозу, это произойдет в течение года.

Напомним, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.