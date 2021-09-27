Люди могут получить "сверхчеловеческий" иммунитет к COVID-19: ученые рассказали, как это сделать

Человечество может получить иммунитет, который защитит от шести штаммов коронавируса / ua.depositphotos.com

Если человек переболел коронавирусом, а потом сделал прививку вакцинами Pfizer или Moderna, то он может получить "сверхчеловеческий" иммунитет к COVID-19, который будет стойким к другим разновидностям коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

Исследователи выяснили, что совокупность перенесенного вируса и препаратов якобы дает "гибкие" антитела, которые смогут защитить от разных штаммов SARS-CoV-2. Такой иммунный ответ ученые называют "сверхчеловеческим" или "гибким", поскольку, по их мнению, он сможет противостоять даже потенциальным разновидностям инфекции, которые, возможно, будут появляться в будущем, пишет The Telegraph.

Вирусолог Пол Бьениас из Рокфеллеровского университета считает, что антитела у людей с таким "гибким" иммунитетом могут нейтрализовать все шесть штаммов, в том числе дельту и бету.

"Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом. Если нам повезет, со временем SARS-CoV-2 попадет в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь легкая простуда", – резюмировал ученый.

Читайте такжеНовое исследование определило самую эффективную вакцину от COVID-19Как сообщал Главред, ранее гендиректор американской фармкомпании Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к допандемической жизни. По его прогнозу, это произойдет в течение года.

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Напомним, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.

В Украине уже зафиксировано 95 смертей, когда незадолго до смерти человек получал вакцину. В Министерстве здравоохранения сообщили, что большинство летальных случаев после прививки от коронавируса не связано именно с вакцинацией.

Тем временем врач-иммунолог Андрей Волянский считает, что люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.