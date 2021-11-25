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Врач пояснил, чем нужно утолять жажду зимой

25 ноября 2021, 20:50

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, восполнять нехватку жидкости в организме в период с декабря по февраль нужно стараться всем людям обязательно.

Вода, зима
Врач пояснил, чем нужно утолять жажду зимой / ua.depositphotos.com

С наступлением холодов некоторые напитки плохо подходят для утоления жажды. Об этом в комментарии Радио Sputnik заявил доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Сладкие, сахаросодержащие или, наоборот, соленые напитки, такие как рассол, не могут восполнять потребность в воде. Еще я бы не советовал использовать молоко и молочные напитки для утоления жажды. Любой содержащий питательные вещества напиток – это еда, и с целью утоления жажды можно "нахвататься" довольно большого количества калорий. Что касается минеральной воды, для утоления жажды подходит только столовая. Там небольшая минерализация, и это идет только нам на пользу: немного калия, магния, хлора. А лечебная и лечебно-столовая минеральная вода может нанести вред здоровому человеку", – объяснил Михаил Гинзбург.

По словам Гинзбурга, восполнять нехватку жидкости в организме лучше всего обычной водой, Можно также утолять жажду зеленым чаем или ягодными морсами без сахара.

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Напомним, ранее в Сети назвали 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

viber
холода питьевая вода
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