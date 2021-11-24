Диетолог рассказал, сколько воды нужно пить в холода / ua.depositphotos.com

Организму нужно в холодное время года употреблять строго определенное количество воды для утоления жажды. Об этом рассказал в интервью Радио Sputnik доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Организм меньше нуждается в воде в холодное время года, когда снижается количество выделяемой с потом жидкости. Но сознательно менять свой питьевой режим в зависимости от температуры воздуха не стоит, считает Гинзбург.

По его словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на собственные ощущения и заботиться о том, чтобы вода всегда была под рукой.

"Воду человек пьет индивидуально, по ощущаемой потребности. Единственное пожелание — стараться чаще вспоминать о том, что вода нужна, держать ее в зоне видимости, под рукой", — отметил Гинзбург.

Целенаправленно снижать количество потребляемой жидкости нужно только людям с определенными заболеваниями сердца и почек и по рекомендации специалиста, добавил он.

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Напомним, ранее эксперт и автора книг о лечебных водах Александра Назарова отметил, что во время покупки бутилированной минеральной воды стоит обращать внимание на то, где она добыта.

Самой полезной считается вода из артезианских скважин, поскольку в ней изначально содержатся полезные микроэлементы (а в воду из наземных источников их добавляют на производстве).

"Да, в воду добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля, ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала ", — подытожил он.