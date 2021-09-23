Диетолог объяснила, каким людям вреден репчатый лук/ ua.depositphotos.com

Отдельные категории людей могут страдать от непереносимостью репчатого лука. Об этом сообщила в комментарии Радио Sputnik известный врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова.

"Помимо того, что в луке таком есть витамины и минералы, например, витамин С, витамины группы B, там еще есть клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты – снижают, подавляют воспалительные процессы в организме. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология. Также лук положительно влияет на иммунитет", – сказала она.

Нефедова также говорит, что вовсе не обязательно есть лук как панацею во время заболевания. Этот овощ можно и нужно есть всегда, добавила медик.

"Рекомендую употреблять регулярно в качестве одного из овощей. Он достаточно насыщенный по вкусу, может использоваться в качестве приправы, поэтому благодаря луку вы можете, например, снизить потребление соли. Единственное, потом будет запах. Но не изо рта – на самом деле будет пахнуть от кожи, потому что вещества будут выделяться через поры", – объяснила она.

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