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Врач назвала удивительный продукт, который укрепляет иммунитет осенью

20 сентября 2021, 05:28

Для укрепления иммунитета желательно свести содержание в рационе сладкого до минимума.

здоровье
Иммунитет осенью / ua.depositphotos.com

Врач-диетолог Маргарита Макуха рассказала, что для укрепления иммунитета осенью следует меньше употреблять сахара и больше есть овощей.

По ее словам, сахар отрицательно влияет на баланс микрофлоры кишечника. А именно она выполняет роль одного из самых серьезных барьеров от проникновения в организм вредных бактерий и вирусов. В связи с этим, для укрепления иммунитета желательно свести содержание в рационе сладкого до минимума.

Какие овощи нужно кушать при укреплении иммунитета:

  • листовой салат,
  • стручковая фасоль,
  • кабачки,
  • болгарский перец.

"В них много клетчатки, а она поддерживает здоровый иммунитет поскольку это - пища для полезных бактерий кишечника", - говорит врач.

Диетолог также обратила внимание, что рацион осенью должен быть разнообразным, потому что для полноценной работы организма и иммунной системы необходимо ежедневное поступление около 20 классов фитонутриентов, которые находятся в овощах и фруктах разных цветов, 15-ти различных витаминов и большого количества минералов.

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В числе продуктов, способных укрепить иммунитет эксперт, в первую очередь, выделила яблоки. Далее тыкву и цветную капусту.

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Все эти продукты способны поддерживать иммунитет в холодное время года.

Помимо правильного питания осенью врач рекомендовала не забывать про полноценный сон, расслабление, соблюдение режима дня и физическую активность.

Как ранее сообщали, вирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса. Как выяснили ученые, те кто сначала переболел коронавирусом, а потом сделали прививку Pfizer или Moderna, имеют очень сильный иммунитет.

viber
здоровье иммунитет
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