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Вирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса

14 сентября 2021, 20:00

Ученые считают, что они также будут эффективными и против новых штаммов SARS-CoV-2.

вакцинация
Коронавирус в мире / УНИАН

Люди могут иметь очень сильный иммунитет против коронавируса. Как выяснили ученые, те кто сначала переболел коронавирусом, а потом сделали прививку Pfizer или Moderna, имеют очень сильный иммунитет

Как передает издание NPR, ученые его уже успели называть "сверхчеловеческим иммунитетом" или "пуленепробиваемым". Но иммунолог Шейн Кротти предпочитает называть его "гибридным иммунитетом".

Как отмечают ученые, у таких людей организм вырабатывает не только очень много антител, но они отличаются высокой гибкостью и умеют нейтрализовать много различных вариантов/штаммов коронавируса. Ученые считают, что они также будут эффективными и против новых штаммов SARS-CoV-2.

Группа вирусологов уже выяснила, что эти антитела могут быстро нейтрализовать все шесть вариантов, которые ВОЗ отнесла к группе "вызывают обеспокоенность", а также несколько других вирусов, родственных SARS-CoV-2, в том числе один вирус летучих мышей, два коронавируса панголинов и тот, который вызвал первую пандемию SARS-CoV-1.

Эффективность против всех штаммов коронавируса

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Их антитела были способны обезвредить даже специально созданный вирус с высокой устойчивостью к нейтрализации: он содержал 20 мутаций, которые предотвращают эффективное связывание с ним антител к SARS-CoV-2. Антитела только вакцинированных или переболевших были слишком слабыми против этого мутантного вируса.

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Ученые пока не знают, будет ли у всех, кто переболел COVID-19, а затем получил мРНК-вакцину, такая эффективная иммунная защита. Пока удалось тщательно изучить лишь 14 пациентов. Но они подозревают, что это довольно распространенное явление.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

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