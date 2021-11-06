Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс

Новые симптомы штамма Дельта плюс / Getty

Завкафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров назвал главные симптомы нового коронавируса Дельта плюс, сообщает Коронавирус_инфо.

Новая мутантная форма коронавируса, которую называют Дельта-плюс, активно распространяется по миру. Кроме того, многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. По словам врача, это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости.

Основные симптомы COVID-19 почти не изменились:

повышенная температура;

мышечная боль; усталость; о

сложненное дыхание.



"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - отметил Сергей Дубров.

Также врач рассказал, что из-за штамма Дельта состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально через несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.