Возможная агрессия России: Резников поведал, что нужно Украине

Для сдерживания агрессии России Украине нужна реальной помощь от стран НАТО и ЕС.
В случае вторжения России Украина будет сама себя защищать, но для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Для сдерживания агрессии России Украине нужна реальной помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружения и технологии, что может остановить Москву и не позволит ей начать наступление.
"Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного", - подчеркнул Резников на встрече с министром обороны Дании Рине Брамсеном.
Резников подчеркнул, что в Кремле находятся очень прагматические люди, которые очень хорошо умеют оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.
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"Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и главное помощь оружием Вооруженным силам Украины. Защищаться мы будем сами, но помогите нам", - сказал Резников.
Санкции ЕС против России и риск военного вторжения в Украину
Согласно данным агентства Bloomberg, четыре ведущих государства Европейского Союза – ФРГ, Франция, Италия и Испания – пока не готовы поддержать процедуру ускоренного обсуждения санкций против России в связи с угрозой российского военного вторжения в Украину.
Европа рассматривает варианты остановки мероприятий, связанных с предстоящим запуском газопровода Северный поток-2 и отключение российских банков от системы финансирования Запада.
Также в ЕС есть страны, которые считают, что Россия не планирует военного вторжения в Украину и стянула войска к украинским границам с целью оказания давления.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС выступают в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовы к жесткому ответу в случае военной атаки России на украинское государство.
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