В Евросоюзе заявили о "твердом ответе" на агрессию Путина против Украины

Евросоюз заверил, что будет поддерживать Украину

В Евросоюзе пообещали твердо ответить на возможную агрессию России в отношении Украины - Брюссель озабочен наращиванием российских войск на границе, говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита Восточного партнерства.

В ЕС заверили Украину в поддержке и приверженности ее суверенитету и территориальной целостности.

"Мы все разделяли нашу озабоченность о наращивании военной мощи в России вдоль восточной границы Украины. Пусть не будет сомнений: ЕС твердо ответит на любую агрессию против Украины", - заявила он.

Переговоры в Нормандском формате

Украина, Франция, Германия и Россия ранее вели диалог по вопросу проведения нового раунда переговоров в нормандском формате по Донбассу. На первом этапе возобновления процесса Киев, Париж и Берлин пытались провести встречу на уровне министров иностранных дел. Однако переговоры не состоялись.

В Германии и Франции на тот момент заявляли, что встреча глав МИД стран нормандского формата должна пройти в скором времени, но мероприятие не было организовано.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласна на проведение встречи по причине якобы невыполнения Киевом договоренностей, достигнутых в рамках парижского саммита 2019 года.

Пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров утверждал, что возобновление диалога в рамках нормандского формата под большим вопросом. Стороны не могут договориться ни по встрече лидеров, ни по переговорам министров иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря сказал, что Киев видит выход из ситуации в подключении США к переговорам по Донбассу. Также он не исключает прямого диалога с Кремлем. Такой сценарий развития событий поддерживает и Запад.

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