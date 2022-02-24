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Войска оккупантов вошли в Чернобыльскую зону – Антон Геращенко

24 февраля 2022, 16:50

Бойцы Национальной гвардии оказывают сопротивление.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что оккупационные войска РФ вошли на территорию Чернобыльской зоны.

"Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии кафиров будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!", - подчеркнул Геращенко.

В Киеве объявлена воздушная угроза. КГГА призывает срочно проследовать в укрытие гражданской защиты в случае включения сирен. Четыре станции метрополитена Берестейская, Нивки, Святошин и Житомирская открытые для укрытия.

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Метро Харькова также переведено в режим укрытия.

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