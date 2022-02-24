Войска оккупантов вошли в Чернобыльскую зону – Антон Геращенко

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что оккупационные войска РФ вошли на территорию Чернобыльской зоны.

"Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии кафиров будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!", - подчеркнул Геращенко.

В Киеве объявлена воздушная угроза. КГГА призывает срочно проследовать в укрытие гражданской защиты в случае включения сирен. Четыре станции метрополитена Берестейская, Нивки, Святошин и Житомирская открытые для укрытия.

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Метро Харькова также переведено в режим укрытия.

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