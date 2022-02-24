Харьков начали бомбить - харьковское метро перевели в режим укрытия

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Около 16:00 Харьков начали бомбить. Об этом сообщает ряд местных сайтов и Telegram-каналов .

Людей призывают спускаться в укрытия.

По данным Интервфакс-Украина, в Харькове метро перевели в режим укрытия. Движение поездов в метро остановлено.

Спикер метрополитена Алексей Битнер сообщил, что до особого распоряжения подземка будет работать в режиме укрытия.

В Харькове среди мирного населения жертв нет.

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Мэр Терехов просит оставаться всех в убежищах. Также он лично спустился к людям в метро и заявил, что, по его информации, российские танки стоят уже на окружной города. Остановку метро он объяснил вероятным обстрелом, который мог произойти в 15:00.

"Здесь (в метро) самое безопасное место", - заявил Терехов.

Напомним, Алексей Арестович сказал, что самые опасные направления вторжения России со стороны Крыма, Беларуси, Чернигова и Харькова.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.