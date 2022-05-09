Война в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действий

Гороскоп для Украины / pixabay, СтратКом ЗСУ

Пока военные эксперты дают свои прогнозы по развитию войны, астрологи и экстрасенсы смотрят, когда завершиться война в Украине.

Финалистка Битвы экстрасенсов, астролог и нумеролог Ирина Соломон назвала дату, когда боевые действия в Украине утихнут.

С 16 и по 24 мая наступают благоприятные для Украины дни, отмечает астролог.

"Думаю, именно с 16 мая будут признаны какие-то (какие - не знаю) права, территории", - отмечает нумеролог и напоминает, что 24 мая - благоприятный день в гороскопе украинского президента, Владимира Зеленского.

Соломон отмечает, что ядерных взрывов в Украине не будет.

"Плутон, который является показателем этого, идет на спад, притормаживает свою активность с 29 апреля на полгода. Но планета ретроградная, то есть ближе к Земле, поэтому возможны угрозы и давление, но только на словах", — утверждает Ирина.

30 октября 2022 года снова возможна конфликтная ситуация, сопровождаемая военной агрессией, когда будут решаться вопросы по некоторым территориям.

"А 12 января 2023 года воинствующая планета Марс разворачивается и уходит из гороскопа Украины", - отмечает эксперт.

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