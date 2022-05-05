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Война разгорается: астролог предупредил об опасности Украину в ближайшие дни

5 мая 2022, 19:10

Астролог добавил, что в Украине на 100% безопасных мест нет.

гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay

Война между Россией и Украиной будет разгорятся. Как отмечает астролог Дмитрий Уранус, боевые действия затронут не только нашу страну.

По его прогнозу, боевые действия будут в оккупированном Крыме и на территории страны-агрессора. В то же время, по словам астролога, в июне-июле линия негативного влияния Марса, символизирующего бога войны, затронет Украину и Россию.

Астролог отметил, что пока Владимир Путин живой - война не закончится.

"У него впереди два критических года. Так что, война от 1 до 2-х лет, с перерывами", - заявил астролог.

При этом специалист предупредил украинцев о массовом ракетном ударе.

"Сегодня, 5 мая, точный аспект соединения Солнца и Урана в Тельце. Я думаю, что эти нелюди в ближайшее время (сутки-двое) могут устроить особо сильный обстрел ракетами всех городов Украины. Особая опасность для Киева. Не игнорируйте сирены воздушной тревоги. Не находитесь рядом с объектами являющимися целью для удара", - отметил Уранус.

Астролог добавил, что в Украине на 100% безопасных мест нет.

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