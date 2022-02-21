Будет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную дату

Будет ли война в Украине 2022 - что говорит астрология / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Если удастся пройти конец февраля - начало марта 2022 года, то вероятность крупномасштабного российского вторжения в Украину резко упадет. Об этом свидетельствует гороскоп для Украины, который составила астролог Ирина Звягина.

По ее прогнозу, обострение военной ситуации может разрядиться в переговорных процессах.

"Если мы переживем февраль, то вероятность крупномасштабного вторжения в Украину резко падает", - написала специалист на своей странице в Facebook.

По ее словам, мир для Украины разделился на стратегических партнеров и врагов - "нам предстоит бесконечная череда превращений".

"Подмять Украину не получится, карта указывает, что - нет. Украина - это своего рода вулкан, который своей силы не знает. Солнце в прогрессивной карте сейчас находится в 1-м Весов, Луна в 1-м Овна. И те же Точки Овна в гороскопе Зеленского. Через него тоже идет поток, и он для каких-то процессов нужен. И эти точки выводят Украину на первый план, но делают крайне уязвимой", - написала астролог.

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Отметим, профессиональный астролог Ксения Базиленко считает, что активных военных действий и вторжения России в Украину скорее всего не будет.

По ее словам, астрологические показатели на сегодняшний день указывают скорее на мирное разрешение конфликта, чем на дальнейшее обострение ситуации.

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