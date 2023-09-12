Вот почему надо чистить новую одежду: женщина шокировала сеть находкой в магазине

Опасное существо женщина заметила только после примерки одежды. Подписчикам она дала один совет.

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Сеть была впечатлена и шокирована видео девушки / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto

Когда мы покупаем новую одежду, то обычно сразу же надеваем после одной-двух примерок. Однако пользовательница TikTok заставила сеть задуматься, что профилактические меры для такой покупки все же необходимы.

Героиня истории The Mirror Эллен Данц показала в соцсетях видео спортивного костюма, выставленного в витрине магазина. Кадры ее подписчиков и случайных зрителей, мягко говоря, удивили.

Эллен заметила в одежде паучьи яйца и самого паука - женщина испугалась, что членистоногое может быть черной вдовой - ядовитым пауком с красной отметкой на теле.

видео дня

"Вот почему вам следует чистить одежду после покупки", - посоветовал кто-то.

Яд такого паука в 15 сильнее яда гремучей змеи. После укуса у человека могут случиться судороги и спазмы в мышцах; яд вызывает тошноту, которая должна пройти примерно через 12 часов.

Фото: mirror.co.uk

Ранее сеть взорвала история, как девушка сходила в секонд-хенд и заработала 10000 долларов. В своем TikTok Сара показала очень редкую находку, увидев которую она чуть не потеряла дар речи.

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Кроме того, Главред делился советами, как очистить вещи из секонд-хенда и убрать вонь.

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