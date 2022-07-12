Волосы растут как на дрожжах: дешевая никотиновая кислота сотворит чудо с вашими волосами

Никотиновая кислота поможет отрастить волосы / pixabay.com

Многие девушки сталкивались с проблемой выпадения волос. Для некоторых это катастрофа, ведь красивые, ухоженные и густые волосы выглядят в разы лучше, чем тонкие и тусклые пряди.

Сейчас существует огромное количество дорогих салонных процедур, даже пересадка волос. Но что делать тем, кто не имеет возможности тратить тысячи, а то и десятки тысяч гривен на уход за волосами?

Никотиновая кислота - это дешевое аптечное средство. Оно доказало то, что действительно может помочь отрастить красивые и длинные волосы. Стоит отметить, что это средство пользуется популярностью не только среди обычных людей со среднестатистическим доходом, но и среди известных блогеров, которые могут позволить себе дорогой и профессиональный уход.

Никотиновая кислота. Что это такое и как она действует

Никотиновую кислоту без проблем можно найти чуть-ли не в каждой аптеке. Это средство продается в ампулах. Можно сразу подчеркнуть, что это витамин РР из группы В. Этот витамин помогает организму провести окисление, метаболизм белков и аминокислот. Также он помогает транспортировать водород и дышать тканям.

Никотиновая кислота расширяет мелкие кровеносные сосуды и улучшает микроциркуляцию крови. Благодаря этому всему волосы действительно начинают значительно меньше выпадать и даже улучшается их рост.

Но даже это еще не все. Витамин РР, из которого состоит аптечное средство, способно восстановить поврежденные волосяные луковицы и пробудить новые. Никотиновая кислота укрепляет корни, что позволяет волосам рости длинными и не выпадать из-за собственного веса. Средство также снижает выработку кожного сала.

Как отрастить волосы с помощью никотиновой кислоты / ua.depositphotos.com

Как использовать никотиновую кислоту для волос

Чтобы получить эффект от использования никотиновой кислоты, необходимо соблюдать четкие правила.

Стоит помнить, что это средство чаще всего продается в ампулах. Его конечно можно купить и во флаконе с дозатором, однако более распространенный именно первый вариант.

Перед нанесением волосы должны быть чистые - слегка влажные или сухие. Никотиновую кислоту необходимо распределить по всей коже головы и втирать в корни волосы массирующими движениями. Помните, волосы не должны быть слишком мокрыми, так как средство не сможет задержаться на коже и растечется по длине волос. Таким образом желаемого результата вы не сможете получить.

Никотиновую кислоту не нужно смывать после нанесения. Рекомендуется использовать ее каждые два-три дня в течение двух месяцев.

Важно: перед нанесением средства на кожу головы, проведите аллергическую пробу - смажте никотиновой кислотой небольшой участок кожи на руке. Если покраснение не появилось, то значит, что аллергии у вас нет.

Для чего еще можно использовать никотиновую кислоту

Это средство не только может улучить рост волос, но также способно помочь избавиться от кожных проблемных высыпаний. Никотиновую кислоту можно использовать даже для лица, но делать это лучше в сочетании с другими компонентами - например, с алоэ.

Согласно исследованиям, применение крема с витамином РР, которые содержится в средстве, на протяжении двух месяцев уменьшил пигментные пятна на лице и начал выравнивать тон кожи. Все благодаря тому, что никотиновая кислота регулирует липидный обмен, что способствует улучшению общего состояния кожи, уменьшению высыпаний и покраснений.

Витамин РР помогает в борьбе с морщинами.

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, можно ли мыть голову каждый день и как это сделать так, чтобы не испортить состояние волос.

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