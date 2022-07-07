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Как мыть голову каждый день и не испортить волосы: топ-4 правила

7 июля 2022, 18:52

Чтобы сохранить блеск прядей и не повредить структуру волоса нужно соблюдать все правила и не забывать о дополнительной защите волос.

Волосы
Как правильно мыть волосы / ua.depositphotos.com

Волосы и их состояние - одно из первых, что бросается в глаза. Скорее всего вам не захочется знакомиться с человеком, у которого неопрятная уклада или сальные волосы.

Многие девушки сталкиваются с проблемой быстрого появления жирного блеска на волосах. Что же делать с ними, если мыть голову приходится каждый день и вредит ли это волосам?

Можно ли мыть голову каждый день

Многие эксперты говорили о том, что мыть волосы каждый день категорически нельзя. Отчасти это так, ведь частое мытье способствует вымыванию протеинов и липидов, которые сохраняют здоровый вид ваших прядей.

Однако стоит отметить, что нет прямых доказательств того, что ежедневное мытье головы испортит ваши волосы или является более вредным, чем мытье пару раз в неделю.

Стоит помнить, что не нужно терпеть грязные волосы несколько дней только потому, что кто-то вам посоветовал мыть их как можно реже. Но необходимо знать о рекомендациях, которые дают специалисты, в зависимости от типа ваших волос.

волосы, выпадение волос
Как правильно мыть волосы / ua.depositphotos.com

Как часто мыть сухие волосы

В первую очередь необходимо подобрать шампунь, который подходит именно для вашего типа волос. Сухие волосы рекомендуется мыть несколько раз в неделю, чтобы лишний раз их не травмировать и не вымывать необходимые вещества из них.

Но, если вы часто делаете укладки и вам необходимо мыть голову каждый день, то в таком случае необходимо просто подобрать мягкие и увлажняющие средства для волос.

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Как правильно мыть волосы / 1zoom.ru

Как часто мыть жирные волосы

Эта проблема может вывести из себя многих. Кто-то даже не может выйти из дома с помытой головой вечером, ведь утром волосы уже выглядят грязными и неухоженными.

Если вы видите, что ваши корни уже жирные, то смело можете их мыть, не откладывая на другой день.

Некоторые девушки, не успевая помыть голову, могут использовать сухие шампуни, которые способны устранить жирный блеск. Это же может спасти во время путешествия, если неожиданно отключили воду или просто у вас мало времени.

В каких случаях мыть голову нельзя

Стоит помнить, что не рекомендуется мыть голову сразу после таких салонных процедур:

  • кератиновое выпрямление,
  • ламинирование волос,
  • химическая завивка,
  • наращивание волос.

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Как правильно мыть волосы

Первое правило. Ни в коем случае нельзя мыть голову чересчур горячей водой, а особенно, если у вас быстро жирнеют волосы. Горячая вода стимулирует работу сальных желез. Таким образом, кожа головы начнет вырабатывать еще больше жира. После мытья лучше использовать прохладную воду для ополаскивания прядей.

Второе правило. Во время мытья головы не нужно "стирать" пряди, тереть, скручивать или отживать. Такие действия только травмируют ваши волосы и увеличат количество посеченных кончиков. Стоит помнить, что мокрые пряди травмируются сильнее, чем сухие.

Третье правило. Помните, даже двухразового мыться волос шампунем недостаточно для того, чтобы пряди имели блестящий вид. После мытья обязательно необходимо нанести маску. Она сможет заполнить пустоты в волосинах и наполнит их необходимыми веществами. После этого маску необходимо хорошо смыть и нанести бальзам/лосъен/кондиционер. Это средство "заклеит" волосы и сможет уберечи их от быстрого появления секущихся кончиков.

Четвертое правило. Чтобы волосы не травмировалось во время сушки, необходимо помнить о термозащите. Также рекомендуется наносить увлажняющие масла, крема или сыворотки для волос.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сушить вымытые волосы и чего категорически нельзя делать.

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