Волосы будут тусклые и начнут ломаться: 5 самых распространенных ошибок во время мытья головы

Если сразу после мытья головы у вас появляется перхоть или волосы выглядят грязными, значит вы допустили серьезную ошибку во время этой процедуры.

Как правильно мыть голову - распространенные ошибки / pixabay

Уход за кожей и волосами – неотъемлемая часть дня каждой женщины. Так приятно, когда тело и кожа находится в отличном состоянии, приятно пахнет и невероятно нежная. Еще лучше, когда вдобавок ко всему этому есть еще шикарные волосы, наполненные жизнью.

Многие моют голову каждый день или несколько раз в неделю. Кто-то считает, что волосы будут шикарными сами по себе, если подобрать правильный уход и отказаться от фена, плоек и утюжков.

Отчасти это так, но это не единственное, что может испортить волосы. Оказывается, даже обычное мытье головы может серьезно навредить вашей шевелюре, если делать это с ошибками.

Мы разобрались, чего категорически нельзя допускать при мытье головы, чтобы пряди не стали тусклыми и не ломались.

1 ошибка

Об этой ошибке многие даже не догадываются и допускают её при каждом мытье головы. Оказывается, перед этой процедурой обязательно нужно расчесывать волосы.

Если вы намочите запутанные, они будут еще больше подвергаться травмированию. Такие волосы будут сильно путаться и ломаться.

2 ошибка

Многие считают, что теплая вода не сможет хорошо вымыть волосы и делать это нужно горячей. Но это одна из самых больших ошибок. Горячая вода открывает кутикулы волосков и из них активно начинает выходить вся влага. Это делает пряди более жесткими. К тому же кожа головы также теряет влагу, что в итоге может привести к выпадению волос.

Слишком холодная вода также не окажет положительного эффекта. Она не сможет устранить все остатки секрета, а также масла, пенки и лаки, которые ранее были использованы.

Мыть голову нужно исключительно теплой водой. А вот после того, как волос будут уже вымыты, кончики можно охладить прохладной водой, чтобы чешуйки закрылись.

3 ошибка

В вопросе мытья головы важно использовать лишь те средства, которые подходят именно вашему типу волос. Если ваша кожа головы склонна к появлению перхоти, но волосы быстро становятся жирными, то не стоит пересушивать еще сильнее кожу. В этом вопросе сначала нужно понять причину появления перхоти и лишь потом избавляться от жирного блеска.

Если у вас наблюдается проблема выпадения волос, но пряди при этом тусклые и секутся, то тут также изначально нужно понять причину выпадения волос. Не бойтесь сходить к специалисту, чтобы вместе подобрать правильные средства для ухода.

4 ошибка

Во время каждой процедуры мытья головы не стоит лениться хорошенько смывать шампунь и использовать маски для волос, а также кондиционеры. Но делать это нужно правильно. Самой распространенной ошибкой в этом вопросе является то, что женщины наносят кондиционеры и маски на кожу головы – этого категорически нельзя делать.

Дело в том, что эти средства покрывают волоски несмываемой пленкой, которая делает их блестящими. Если наносить их на кожу головы, то эта пленка будет провоцировать усиление выработки кожного сала, из-за чего голова будет быстрее загрязняться. Наносить маску и кондиционер можно лишь на длину волос.

Важно: если вы плохо смоете средства для волос, то тогда ваши волосы быстро станут снова грязными.

5 ошибка

После того как вы помыли волосы и хотите их высушить, не нужно пытаться тереть их полотенцем или выкручивать и выжимать руками. Волосы невероятно нежные и после такого на них будут появляться незаметные чешуйки, что в итоге приведет к посеченным волоскам и обламыванию.

Ранее Главред объяснил, почему сушить волосы феном полезнее, чем природной сушкой без него.

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