Вы будете удивлены: почему сушить волосы феном полезнее, чем без него

После сушки волос феном, пряди становятся блестящими и рассыпчатыми. При естественном высыхании волосы тусклые.

Почему полезно сушить волосы феном / фото ua.depositphotos.com

Многие девушки стараются практически не пользоваться феном, плойкой, утюжком для волос. Они убеждены в том, что все эти предметы станут причиной ломкости и пересушивания прядей.

Отчасти это действительно так, но если дело касается фена для волос, то тут все не так однозначно. Оказывается, заявления о том, что фен очень сильно вредит волосам, является обычным мифом.

Специалисты из бьюти-индустрии установили, что после высушивания волос с его помощью, пряди будут иметь лучший вид, чем после естественного высыхания.

В чем разница между сушкой феном и естественным высыханием

Если вы помыли голову и ждете, пока волосы высохнут сами, то лучше вспомните о том, что мокрые волосы более уязвимы, чем сухие. Необычайно важно по возможности сушить волосы сразу после мытья.

Стоит отметить, что под действием воды чешуйки на волосах открываются, а сам волос разбухает и увеличивается в объеме. Но не делает его лучше, так как в таком состоянии он более уязвим.

Под действием фена эти чешуйки закрываются. Волосы становятся рассыпчатыми, блестящими, эластичными, они имеют объем. После естественной сушки пряди наоборот станут тусклыми, они быстрее пачкаются, прилипают друг к другу, из-за чего отсутствует объем.

Если вы будете отказываться постоянно от фена, думая, что именно он портит качество ваших волос и делает их сухими, то состояние прядей все равно не улучшится.

Почему полезно сушить волосы феном / фото ua.depositphotos.com

Мифы о сушке волос

Миф 1: лучше ложиться спать с мокрыми волосами, чем сушить феном

Как мы уже рассказывали выше, мокрые волосы более уязвимы к травмированию, чем сухие. Если с такими волосами лечь спать, то на протяжении всего этого промежутка мокрые пряди будут тереться о подушку, что приведут к ломкости и появлению новых посеченных кончиков.

Миф 2: лучше выпрямить волосы утюжком, чем сушить феном

Даже если у вас пушистые волосы, не стоит отказываться от сушки феном. На самом деле, вы больше вредите своим волосам именно утюжком, ведь он выпрямляет пряди на температуре 150-190 градусов. В то же время, фен выдает около 60-70 градусов. При этом во время сушки волосы не контактируют с горячими поверхностями, как это происходит во время выпрямления.

Миф 3: волосы станут сухими после сушки феном

В какой-то степени это не совсем миф, но тут дело не в процедуре высушивания волос, а в самом фене. Стоит обратить внимание на его температуру и мощность. Если он дует горячо, но поток воздуха слабый, то такой фен действительно может привести к сухости.

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