"Воевать мы не собирались" - ВСУ взяли в плен целый разведотряд

ВСУ / Фото Reuters

В генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщают, что российские оккупанты сдаются в плен.

Отмечается, что сопротивление украинских защитников заставляет войска российской армии сдаваться в плен.

В Черниговской области в плен украинцам сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.

Один из военнопленных старшина Буйничев Константин Сергеевич из Кемеровской области рассказал, что у них якобы было обучение в Ельне.

"Вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будем возвращаться домой. Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию" - отметил российский солдат.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой консилидировать силы и предоставить Украине помощь.

Также мы писали, что войска оккупантов вошли в Чернобльскую зону. Нацгвардия приняла бой и держит удар.

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