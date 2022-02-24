"Воевать мы не собирались" - ВСУ взяли в плен целый разведотряд

В плен ВСУ сдался разведывательный взвод.
В генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщают, что российские оккупанты сдаются в плен.
Отмечается, что сопротивление украинских защитников заставляет войска российской армии сдаваться в плен.
В Черниговской области в плен украинцам сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.
Один из военнопленных старшина Буйничев Константин Сергеевич из Кемеровской области рассказал, что у них якобы было обучение в Ельне.
"Вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будем возвращаться домой. Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию" - отметил российский солдат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой консилидировать силы и предоставить Украине помощь.
Также мы писали, что войска оккупантов вошли в Чернобльскую зону. Нацгвардия приняла бой и держит удар.
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