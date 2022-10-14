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Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как применять чудо-отвар

14 октября 2022, 22:12

Вода после варки картофеля содержит полезные вещества, но не все знают, как отвар можно применить.

картофель
Что делать с водой в которой варилась картошка / скриншот

Большинство из нас в детстве парились над картошкой. Тогда наши родители сливали воду, оставляя в кастрюле только плоды, но делали это они зря.

Вода после варки картофеля содержит полезные вещества, но не все знают, как отвар можно применить. Такая вода полезна, поэтому лучше ее не сливать, а использовать в различных целях.

Отвар картофеля принимают внутрь при самых разных заболеваниях

Наружное применение показано при проблемах с кожей и волосами. Например, ванночки из картофельной воды сделают загрубевшую кожу ног и рук мягкой, более нежной, ополаскивание отваром волос после мытья головы сделает их послушными и более крепкими.

Вода, оставшаяся после варки картофеля, находит применение и в быту

  • Подкормка комнатных растений. Воду, оставшуюся после варки картофеля, можно использовать для цветов в качестве подкормки. Концентрация отвара особого значения не имеет, главное, чтобы он был несоленым. Вносить подобное удобрение можно 2-3 раза в месяц, заменяя им стандартные подкормки химическими препаратами.
  • Его можно применять даже для капризных и ослабленных цветов. Положительный эффект будет заметен примерно спустя неделю после первой подкормки. У цветов станут крепче корни, активизируется рост.
  • Очиститель для ванной комнаты. Насыщенный картофельный отвар, полученный после варки клубней в кожуре, поможет справиться с известковым налетом в ванной. Жители регионов с жесткой водой вынуждены мириться, что их белоснежная ванна то и дело покрывается желтизной в результате отложений извести. Чтобы не запускать сантехнику, почаще протирайте поверхности тканью, смоченной в картофельной воде. После такой очистки ванна снова станет белоснежной.
  • Средство для чайника от накипи. Для этого варианта использования потребуется не готовый отвар, а очистки от картофеля. Предварительно клубни нужно помыть с помощью жесткой щетки. Срезанную кожуру закладывают в электрический чайник, стенки которого обросли накипью. Прокипятить очистки нужно несколько раз до тех пор, пока налет внутри не растворится.

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Автор: Сергей Кущ
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