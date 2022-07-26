Картофель может привести к диарее и даже к коме: как его хранить, чтобы не попасть в больницу

Картофель / pixabay.com

Близится сезон сбора картофеля, и перед многими стоит вопрос: как же хранить этот овощ? Здесь не все так просто, как это может показаться на первый взгляд.

Ошибки при хранении картофеля могут испортить не только его, но и ваше здоровья. Главред выяснил азы в этом нелегком деле.

Перед тем, как искать место и делать условия для хранения овощей их нужно тщательно отобрать. Переберите клубни и оставьте лишь те, что соответствуют следующим параметрам:

Твёрдый на ощупь.

С гладкой плотной кожицей.

Без тёмных пятен и видимых повреждений.

Без ростков.

Как подготовить картофель к хранению

Стряхните с корнеплодов грязь, если это необходимо. Мыть картошку перед тем, как отправлять её на хранение, нельзя: если на кожуре останется влага, в последней начнут размножаться грибки и бактерии.

Читайте такжеБудет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеляНеобходимо переложить подготовленный картофель в картонную или деревянную коробку, сетчатый мешок, бумажный пакет, полиэтиленовый пакет с перфорацией, корзину или другую тару, в которой возможно свободное движение воздуха.

Ни в коем случае не храните картошку в сплошных полиэтиленовых пакетах: вентиляции в них нет, так что влага, выделяемая клубнями, будет собираться внутри. А это приведёт к тому, что картофель начнёт гнить.

Где правильно хранить картошку

Идеальное место для длительного хранения картошки, по данным американских агроэкспертов , должно отвечать таким требованиям:

Прохладное. Лучший диапазон температур — от плюс 4 до примерно 10 градусов. Как показало одно исследование, в таких условиях картофель сохраняет свежесть и питательные свойства как минимум в четыре раза дольше, чем при комнатной. Тёмное. При доступе света в картофельной кожуре начинает вырабатываться хлорофилл. Этот пигмент придаёт клубням характерный тёмно зелёный цвет. Сам по себе он безвреден. Однако параллельно с ним под действием того же света производится токсичное растительное соединение соланин. Им можно отравиться — до тошноты, рвоты, диареи, а в некоторых случаях (если съесть слишком много позеленевшего картофеля) и до комы и смерти Хорошо проветриваемое. Это важно, чтобы на корнеплодах не накапливалась лишняя влага.

Закрытый балкон, подвал, погреб, неотапливаемый гараж - идеальное место для хранения картофеля

В таких местах легко добиться идеальной для хранения картошки температуры. Проблемой может быть разве что излишняя влажность воздуха. Определить её можно по конденсату, который накапливается на клубнях или стенах.

Комнатная температура не слишком подходит для хранения картофеля. Но если вариантов нет, проследите хотя бы за тем, чтобы хозяйственный шкаф не был освещён и регулярно проветривался.

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