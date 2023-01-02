Во время игры и не только: почему собаки покусывают руки хозяина

Со стороны покусывание рук может выглядеть как игра, но только на первый взгляд.

Почему собаки покусывают руки хозяина / pixabay.com

Многие владельцы собак замечали, что их любимец берёт его руку в пасть, слегка сжимает её, но не кусает сильно. Со стороны это может выглядеть как игра, но только на первый взгляд.

Почему собака кусает за руки?

Собаки могут кусаться по трем причинам.

Если ваша собака недостаточно времени проводила со своей матерью и выводком до "усыновления" или ее не учили не кусаться в раннем возрасте, она может не знать разницы между легким "нападением" и более сильным причинением боли.

Они кусаются во время игры, а также от волнения или нетерпения. Некоторые питомцы могут кусать хозяев за руку или пятки, играя с ними, особенно когда они взволнованы или за ними гонятся.

Агрессия или страх. Не всегда легко понять разницу между игривым и агрессивным укусом, но язык тела может помочь определить, что есть что. Если собака нападает из-за агрессии, она может сморщить морду, показаться напряженной или нервной.

Что делать, если собака кусает за руки?

Пока щенок маленький, эта игра выглядит забавно. Многие хозяева поощряют питомца на такое поведение, подзадоривая его и нападая руками.

Но в этом случае следует подумать о том, что, когда животное повзрослеет и наберется сил, оно продолжит общаться с человеком на своем языке. Например, обозначать свою территорию укусом или требовать таким образом еду. И это будет настоящий укус, а не забавная игра.

Задача хозяина – научить собаку общаться с людьми по другим правилам. Человек привел собаку в свой мир, поэтому должен объяснить ей правила поведения. Например, что нельзя кусать человека.

Как это сделать?

При укусе следует сказать "фу!" или другую запретительную команду резким, низким и "пугающим" голосом.

Если команда не подействовала или еще не выучена, параллельно с ней следует имитировать укус другой рукой. Посмотрите видеоролики с собаками, где они общаются между собой, чтобы понимать, как действовать. Важно не причинять щенку боль.

Вам может быть интересно: