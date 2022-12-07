Будет терпеть, но не всегда: как нельзя гладить собаку

Хоть собаке ласки могут и не нравиться, но она стерпит, чтобы не обидеть хозяина.

Как нельзя гладить собаку/ pixabay.com

Владельцы домашних животных любят потискать и погладить своих любимцев, но в случае с собаками есть несколько важных нюансов, которые нельзя игнорировать.

Оказывается, что прикосновения человеческих рук далеко не всегда приятны питомцу. Преданный пёс терпеливо всё перенесёт, ведь он не может разочаровать своего владельца. Однако чужая собака причиняемый человеком дискомфорт терпеть не станет и может зарычать или даже попытаться укусить в ответ на ласку.

Как нельзя гладить собаку?

Хоть собаке ласки могут и не нравиться, но она стерпит, чтобы не обидеть хозяина. Причины, по которым некоторые прикосновения могут разозлить собаку:

резкие и порывистые движения просто пугают;

грубые ласки причиняют болезненные ощущения;

прикосновения бывают неприятны;

животное трогают не там, где нравится (в "запретных местах");

неудачное время для ласкания.

Каждое животное откликается на прикосновение индивидуально, но существует несколько запретов, объединяющих их все:

Не стоит похлопывать по телу или голове питомца, даже в целях похвалы, поскольку это действие оценивается как наказание и пугает недоумевающего пса, а порой просто причиняет боль.

Объятия собаки тоже воспринимают иначе — как демонстрацию превосходства и силы. Обниматься они не любят, но терпят.

Поглаживания по голове доставляют удовольствие далеко не всем питомцам. Наличие огромного количества нервных окончаний под тонкой кожей делает любые прикосновения дискомфортными.

У щенков могут не встать уши (если они должны стоять по требованиям породного стандарта) вследствие привычки их поджимать, уклоняясь от неприятного контакта, или механического повреждения ещё неокрепших хрящей.

Как правильно гладить собаку?

Гладить нужно плавно, нежно и мягко, можно слегка почёсывать выбранное место. При этом следует внимательно наблюдать за ответной реакцией подопечного. Если он пытается сжаться, уклониться, отвернуться, нервничает или стоит покорно потупившись, то все манипуляции лучше сразу прекратить.

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