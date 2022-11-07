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Вместо земли - туалетная бумага: как вырастить зелень на подоконнике

7 ноября 2022, 11:24

Зелень на подоконнике смогут вырастить даже начинающие огородники. Причем не понадобится ни вазон, ни земля. Достаточно лишь нескольких мусорных пакетов.

Зелень на подоконнике
Как вырастить зелень на подоконнике / Фото ua.depositphotos.com

С приходом осенне-зимнего периода нам всем будет не хватать витаминов и минералов. Хотя бы отчасти восполнить их дефицит поможет зелень, выращенная дома. Многие не любят возиться с вазонами и землей, потому что для горшков обычно всегда не хватает места. Но есть способы вырастить зелень на подоконнике и без земли.

Что нужно, чтобы вырастить зелень на подоконнике

Вам понадобятся: семена, туалетная бумага и мусорные пакеты.

Рулоны мусорных пакетов нужно развернуть на необходимую длину, разложить сверху туалетную бумагу в 4-5 слоёв, опрыскать водой и выложить семена. Расстояние между ними должно быть 1-1,5 см.

Вместо земли - туалетная бумага: как вырастить зелень на подоконнике
Фото florets.ru

Сверху необходимо выложить еще 2-3 слоя туалетной бумаги и ещё раз опрыскать. Далее рулон неплотно сворачивают и поливают по мере надобности.

Вместо земли - туалетная бумага: как вырастить зелень на подоконнике
Фото florets.ru

Как только появятся ростки, их можно поставить на досвечивание даже под обычную настольную лампу.

После появления двух-трех небольших листиков зелень можно собирать, потому что больше она вряд ли вырастет, а скорее всего начнет чахнуть.

Вместо земли - туалетная бумага: как вырастить зелень на подоконнике
Фото florets.ru

Опытные огородники говорят, что мусорные пакеты лучше всего подойдут для выращивания кинзы и кресс-салата. Урожай кинзы появится через неделю, салата - даже раньше.

Самая быстрорастущая зелень

  • кресс-салат;
  • шпинат;
  • салат латук;
  • горчица сарептская;
  • рукола;
  • портулак овощной;
  • валерианелла;
  • кервель;
  • бораго;
  • петрушка;
  • укроп.

Ранее Главред писало о необычных видах зелени, которые обязательно стоит посадить на даче.

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