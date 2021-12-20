Власти Киева поведали, как столица борется со "снежным пленом"

Около 300 автомобилей спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами.
На улицах Киева вечером в понедельник, 20 декабря, из-за сильного снегопада, уже работает около 300 единиц спецтехники КП "Киевавтодор".
Власти города делают все возможное, чтобы оперативно справиться с непогодой, говорится в сегодняшнем заявлении мэра Киева Виталия Кличко.
"Около 300 автомобилей спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары. Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры. Обращаюсь к водителям быть осторожными, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды", - подчеркнул Кличко.
Он также отметил, что количество снегоуборочной техники и места, где она работает, можно отследить в режиме реального времени на интерактивной карте.
Как сообщает КГГА, спецтехника "Киевавтодора" и работники профильных коммунальных предприятий во время снегопадов будут работать круглосуточно.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).
Отмечается, что во вторник в столице также ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.
В КГГА напоминают, что в Киеве уже начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.
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