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Власти Киева поведали, как столица борется со "снежным пленом"

20 декабря 2021, 21:01

Около 300 автомобилей спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами.

Киев борется с непогодой - Кличко / фото Киеввечерний

На улицах Киева вечером в понедельник, 20 декабря, из-за сильного снегопада, уже работает около 300 единиц спецтехники КП "Киевавтодор".

Власти города делают все возможное, чтобы оперативно справиться с непогодой, говорится в сегодняшнем заявлении мэра Киева Виталия Кличко.

"Около 300 автомобилей спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары. Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры. Обращаюсь к водителям быть осторожными, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что количество снегоуборочной техники и места, где она работает, можно отследить в режиме реального времени на интерактивной карте.

Как сообщает КГГА, спецтехника "Киевавтодора" и работники профильных коммунальных предприятий во время снегопадов будут работать круглосуточно.

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Погода в Киеве

В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Отмечается, что во вторник в столице также ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

В КГГА напоминают, что в Киеве уже начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.

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