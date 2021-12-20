Снегопад в столице: "взлетели" цены на такси, в метро выстроились очереди

Сегодня вечером в Киеве начался сильный снегопад, который почти сразу парализовал движение транспорта.
Сегодня вечером в Киеве начался сильный снегопад, который почти сразу парализовал движение транспорта. Из-за существенной нагрузки в столице резко выросли цены на такси, РБК-Украина со ссылкой на данные различных компаний.
Такси с правого берега на левый в популярных такси-сервисах обойдется почти в 500 гривен, в зависимости от места посадки и назначения.
Из центра в Оболони стоимость такси колеблется от 300 до 500 гривен. Примерно столько же будет стоить такси из центра в ВДНХ.
Если же брать не популярные сервисы, то такси из центра на Оболонь и Позняки будет стоить от 150 до 250 гривен.
А вот "премиум" по всем направлениям стартует от 1000 гривен.
В метро Киева вечером 20 декабря образовались очереди. Люди вынуждены спуститься в подземку из-за взлетевших цен на такси.
Столпотворение замечено на станции метро "Политехнический институт". Здесь люди вынуждены ждать в вестибюле, чтобы попасть на платформу.
Аналогичная ситуация наблюдается и на других станциях столичной подземки.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).
Отмечается, что во вторник в столице также ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.
В КГГА напоминают, что в Киеве уже начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.
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