Снегопад в столице: "взлетели" цены на такси, в метро выстроились очереди

Таксисты взвинтили цены на проезд / УНИАН

Сегодня вечером в Киеве начался сильный снегопад, который почти сразу парализовал движение транспорта. Из-за существенной нагрузки в столице резко выросли цены на такси, РБК-Украина со ссылкой на данные различных компаний.

Такси с правого берега на левый в популярных такси-сервисах обойдется почти в 500 гривен, в зависимости от места посадки и назначения.

Из центра в Оболони стоимость такси колеблется от 300 до 500 гривен. Примерно столько же будет стоить такси из центра в ВДНХ.

Если же брать не популярные сервисы, то такси из центра на Оболонь и Позняки будет стоить от 150 до 250 гривен.

А вот "премиум" по всем направлениям стартует от 1000 гривен.

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В метро Киева вечером 20 декабря образовались очереди. Люди вынуждены спуститься в подземку из-за взлетевших цен на такси.

Столпотворение замечено на станции метро "Политехнический институт". Здесь люди вынуждены ждать в вестибюле, чтобы попасть на платформу.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других станциях столичной подземки.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Отмечается, что во вторник в столице также ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

В КГГА напоминают, что в Киеве уже начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.

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